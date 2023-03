Barragán acusa a Torres de dejar una Canarias "estancada y sin hoja de ruta"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, ha afirmado durante el Debate sobre el estado de la nacionalidad que Canarias "no va bien" y ha acusado al presidente, Ángel Víctor Torres, de haber dejado una Canarias "estancada y sin una hoja de ruta" tras cuatro años de gobierno del Pacto de las Flores.

El portavoz nacionalista reconoció que la Legislatura "ha sido excepcional" pero quiso dejar claro que el Gobierno de Canarias "no ha estado a la altura". "El peor Gobierno de Canarias en el peor momento de la historia de las islas".

José Miguel Barragán incidió en que el Gobierno del 'cuatripartito' llega al final de la Legislatura con un "rotundo suspenso" en capacidad de trabajo y en atención a las demandas de los canarios y con un "muy deficiente" en la defensa de Canarias; un Gobierno que "se ha sentado a esperar cómo llegaban los fondos del Estado y la UE para que, cuando han llegado, no saber cómo gastarlos".

Barragán afirmó que el Ejecutivo canario ha contado con la mayor recaudación de los últimos años y, sin embargo, "no ha sabido cómo revertirlos en la sociedad" y "no hace más que mirar al pasado para justificar sus errores". "Mira hacia atrás como excusa porque no ha cumplido con Canarias ni con los principios que anunció", manifestó.

El portavoz nacionalista dijo que el presidente Torres "se ha fallado a sí mismo" y "se ha centrado en ostentar el poder sin dar soluciones". Además, dijo que este Gobierno está formado por un pacto al que "solo le unía echar a Coalición Canaria". "Eso hay que reconocerlo. Lo han hecho bien", apostilló Barragán.

Indicó, también, que aunque el Gobierno de Canarias presuma de haber aprobado presupuestos y leyes, "todos sabemos cómo han sido las negociaciones entre ustedes, lo que ha impedido avanzar en los grandes retos". Igualmente, acusó al Ejecutivo de haber "colocado" a las personas "menos preparadas" en los departamentos únicamente por cumplir con las "cuotas de partido". "Han estado más pendientes de crear una imagen al margen del PSOE que del bienestar de Canarias", aseveró el diputado.

"UN EQUIPO CLIENTELAR Y SUMISO"

El portavoz del Grupo Nacionalista Canario afirmó que nunca un Gobierno "hizo tan poco por la defensa de Canarias" y aseguró que nunca antes se ha visto un equipo "tan clientelar y sumiso con Madrid en la historia de Canarias".

Del mismo modo, criticó que el presidente presuma del Plan Reactiva cuando se "quedó en una foto" y consideró "insultante" que sea capaz de decir que ha funcionado. En este sentido, quiso recordar que ha intentado tres veces que se fiscalice este programa y "tres veces se han negado", e indicó que el presidente pidió la colaboración de todos "pero al final lo hace todo solo, despreciando propuestas, a veces de forma despectiva".

A su juicio, el presidente de Canarias "ya ha perdido lo que más se espera de un político: la credibilidad". Por ello, instó al Gobierno a cambiar los "falsos triunfos en capacidades y soluciones" y remarcó que Canarias ha tenido gobiernos con dificultades que sus presidentes asumieron "sin lamentaciones" y "sin ponerse medallas de heroicos".

"Han tenido una gran oportunidad y la han desperdiciado porque han estado allí donde se hacían más fotos", lamentó Barragán, quien afirmó que Coalición Canaria siempre le ha tendido la mano. "Ahora, por favor, no nos la pida más; por lo menos falsamente como hasta ahora", apostilló el portavoz nacionalista.

José Miguel Barragán se mostró convencido de que de la mano de Coalición Canaria las cosas "se pueden hacer de manera diferente", planteando soluciones que puedan mitigar "tanto desastre de gestión" porque "Canarias no está mejor que hace cuatro años". "Canarias es hoy más pobre y el único que ha ganado en esta crisis ha sido el Gobierno de Canarias, que ha ingresado más dinero que nunca, mientras los ciudadanos no han recibido ni el más mínimo gesto de compasión".