Belda sigue como consejera no adscrita en el Cabildo de Tenerife y denuncia "violencia política" en Podemos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exportavoz de Sí Podemos en el Cabildo de Tenerife, María José Belda, ha anunciado este martes que seguirá en la corporación como consejera no adscrita en lo que queda de mandato al tiempo que ha denunciado la "violencia política" que se ejerce en la formación morada.

En un comunicado, Belda asegura que se le ha castigado "de forma explícita" tras anunciar su salida de Podemos en octubre y "dicha represalia ha terminado destruyendo un grupo político que hasta ahora fue marcando una gran diferencia por su proactividad en propuestas a favor de la ciudadanía y el territorio, su trabajo coordinado con la sociedad civil organizada y su estricto seguimiento del programa".

Estos factores, prosigue, "que son los que se tienen que poner en valor, se han obviado, se me cesa sin justificaciones que argumenten que mi trabajo en la portavocía del grupo se contraponga a los intereses políticos del mismo".

Con esta decisión, indica, "se está creando un precedente donde los 732 votos de las primarias del 2019 que apoyaron la candidatura como cabeza de lista y opción para la presidencia del Cabildo de Tenerife se han devaluado y dejan de tener interés para este partido".

Asimismo, apunta que el escrito firmado por 100 personas votantes de izquierda y las 16 cartas recibidas de 30 colectivos diferentes, los cuales avalan el trabajo de María José Belda durante casi cuatro años de su portavocía y solicitan su presencia hasta el final del mandato, "no han sido tomados en cuenta".

Belda esgrime el informe 'La violencia política por razón de género en España', editado por el Ministerio de Igualdad, para advertir de que se practica contra las mujeres como "cualquier tipo de agresión física o psicológica que ejercen los responsables de partidos y otros actores políticos en contra de las mujeres, con el fin de obstaculizar su presencia en la vida pública".

O tal y como se defiende en una moción que presentó Podemos en cascada el pasado mes de noviembre donde se dice "los y las representantes públicos tienen, en este sentido, una especial relevancia social a la hora de adoptar conductas acordes con unos valores democráticos y de respeto de los Derechos Fundamentales, se han de resaltar aquí, entre otros, los artículos 9.2, 10.1 y 14 de la Constitución Española, relativos a la libertad e igualdad real y efectiva, la dignidad de la persona y la igualdad y prohibición de discriminación, respectivamente".

En esa línea detalla que esa violencia se viene ejerciendo contra ella desde octubre cuando se encontraba en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York representando al grupo en la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

En ese momento, subraya, la coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, "rompió de forma unilateral el pacto de apoyo externo al gobierno insular del Cabildo de Tenerife sin consultar ni avisar previamente" y dos días más tarde anunció que la militancia la cesaría como portavoz.

"El hecho de conocer el cese horas antes de que la noticia se hiciera pública demuestra que esta fue una decisión tomada por la ejecutiva del partido en ausencia de la participación de la militancia", detalla.

USAN EL "PATRIARCADO" PARA "SILENCIAR" SU ACTIVIDAD

Belda comenta que se le mantuvo como portavoz "para no hacer ruido con motivo de la celebración de las primarias" y para sacar adelante el Pleno de los presupuestos pero en los últimos meses se le ha "invisibilizado" en las publicaciones del partido que se hacen desde las redes sociales cuando ha sido "cofundadora" de Podemos en Tenerife.

En su opinión, "no cabe duda de que se han utilizado las herramientas del patriarcado" para "silenciar" su actividad y cesarla de su cargo "sin ninguna razón objetiva para ello".

"Lo cierto es que nunca se ha consultado a la militancia y además se ha obviado la voz de la sociedad articulada que ha pedido mediante escritos que se mantuviese la portavocía en el Cabildo", indica.

En esa línea critica la "verticalidad" que hay en el partido pues "ha desaparecido" la horizontalidad y "dar fuerza a la voz de la ciudadanía dentro de las administraciones". "Todo esto ha desaparecido, quedando como mensaje para la ciudadanía que Podemos ha sido quien ha matado la esperanza", agrega.

"Es por ello y desde la mayor de las certezas que no voy a permitir esta situación. No voy a permitir que se me desplace por trabajar, por cumplir con un programa, por haber dejado en un buen lugar a un grupo dentro del Cabildo Insular. No voy a permitir que se me trate como si hubiese hecho algo que fuese contra los principios que defiendo y dejar que se me arrebate todo el trabajo que se ha realizado bajo mi portavocía. Es por esta razón por la que de aquí a final de mayo me quedaré como no adscrita representando a quienes me han votado, decisión que he consultado con las personas que han avalado mi trayectoria y por supuesto con las personas que componen las plataformas y asociaciones, a las que quiero agradecer su apoyo, constancia y compromiso", concluye.