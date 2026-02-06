Bibliotecarias describen una red de bibliotecas "lamentable" en Canarias y exigen cumplir la ley autonómica de 2019

Archivo - Libros en una biblioteca pública de Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Bibliotecarias y Bibliotecarios Documentalistas de Canarias ha comparecido este viernes ante la comisión de Cultura del Parlamento de Canarias y ha descrito la "lamentable" situación de la red públicas en las islas por lo que han exigido el desarrollo de la ley autonómica aprobada por unanimidad en 2019.

La presidenta, Ángeles Domínguez, ha incidido en la "imperiosa necesidad" de que se cumpla la ley para tener unos servicios bibliotecarios "dignos" y que se "respeten" los derechos culturales de los ciudadanos.

Ha remarcado que la aprobación de la ley "llenó de orgullo" al sector porque "es una de las más avanzadas de España" pero con el actual Gobierno de Canarias se ha "vuelto a la casilla de salida" ya que "poco o nada se ha avanzado" y las perspectivas "no son halagueñas".

"Está todo hecho y es una pena que el Gobierno actual no lo aproveche", ha comentado, subrayando que de cara al futuro solicitan la creación de una piden Dirección General del Libro y la Biblioteca.

Ha lamentado también que el Plan de Lectura de Canarias solo se ha desarrollado de forma preliminar y que el mapa de bibliotecas "está desfasado", lo que deja la política bibliotecaria "en un limbo", pues la labor de formación continua de los profesionales es "nula" y también "está pendiente" el servicio de inspección de bibliotecas.

En este sentido, ha advertido de que este modelo condena a las bibliotecas del archipiélago a la "obsolescencia e irrelevancia", instando a cabildos y ayuntamientos a "trabajar en colaboración" con el Gobierno para "sacar a Canarias del vagón de cola".

Ha denunciado que en muchas bibliotecas hay "trabajadores sin cualificación, becarios o voluntarios", que los edificios no cumplen la superficie mínina, son "poco accesibles" y no tienen el equipamiento adecuado, más "preocupante" en zonas rurales y municipios pequeños.

La presidenta ha comentado que las bibliotecas "no son una ocurrencia" sino un "lugar de encuentro" y un "pilar de acceso a la cultura" y frente a la petición del Grupo Nacionalista de cerrar un pacto institucional con un "plan de inversiones sostenible en el tiempo", ha dicho que solo hace falta convocar al Consejo Asesor.

La vocal, Natalia Navarro, ha indicado que las bibliotecas son "fundamentales" en las ciudades e "imprescindibles en los pueblos" pues son el "único vínculo estable con la cultura", y bien valorado por los ciudadanos, según el último barómetro con datos de 2025 (nota de 8,1 puntos).

A LA COLA DE ESPERA EN LECTURA

No obstante, ha detallado que según el último informe de 'Bibliotecas Públicas en Cifras' sitúa al archipiélago "a la cola" del país, solo por delante de Ceuta y Melilla por detrás, "un panorama nada alentador".

Ha reiterado que no se cumple con la superficie mínima de las bibliotecas ni con el personal pues hay un bibliotecario por cada 6.800 trabajadores cuando la media nacional lo rebaja a 5.170.

Ha censurado la "falta de compromiso" de la administración pública pues "no destina financiación ni se ha preocupado por una planificación estratégica", con subvenciones "inestables" y proyectos "coyunturales". "Necesitamos políticas a largo plazo y estructurales", ha demandado.

Ha comentado, asimismo, "no hay interés" en mejorar los bajos índices de lectura en Canarias y ha pedido que familias, docentes y bibliotecas trabajen de forma "coordinada" con la dificultad de que los centros reciben "migajas" de los presupuestos públicos.

Ha valorado también que las bibliotecas "sirven para que los jóvenes dejen la tecnología" y no estén "en la calle", pues es un espacio de encuentro, lo mismo que para la tercera edad ya que ayuda a "combatir la soledad no deseada".