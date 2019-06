La Bienal de Artes Plásticas de Santa Cruz de Tenerife abre su plazo de inscripción

Publicado 03/06/2019 16:50:30 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Autónomo de Cultura (OAC) ha abierto el plazo de inscripción y presentación de obras para participar en la 'Bienal Regional de Artes Plásticas de Santa Cruz de Tenerife 2019'. El certamen, que incluye las manifestaciones en las modalidades de pintura, escultura, fotografía, cerámica creativa, multimedia y nuevas tecnologías, está dotado con un primer premio de 4.000 euros y un segundo premio de 2.000 euros.

Los artistas interesados en participar deberán inscribirse en las oficinas de Registro del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sitas en el Centro de Arte la Recova, calle Marcos Redondo, número 2. Asimismo, deberán hacer constar la modalidad, el título de la obra presentada y las características técnicas de su realización.

A esta bienal podrán concurrir todos los artistas nacidos en las islas Canarias o residentes en las mismas. El tema y la técnica a utilizar son libres. Cada participante podrá presentar una obra que debe ser inédita y que no se haya presentado con anterioridad a éste o a cualquier otro certamen. Las obras bidimensionales no podrán superar los 2,50 x 2,50 metros, ni ser inferiores de 0,50 x 0,50 metros. Las esculturas no podrán superar los 2 metros en ninguna de sus dimensiones, ni tampoco podrán exceder los 100 kilogramos de peso.

Las obras de cerámica deberán realizarse en cerámica cocida, con o sin esmalte, no pudiendo sobrepasar los 100 centímetros en ninguna de sus dimensiones.

Al margen de los premios anteriormente citados, el jurado podrá otorgar menciones honoríficas, en número no superior a cinco, a otras de las obras presentadas, sea en función de su calidad o por la innovación en la utilización de las diversas técnicas. Las menciones honoríficas no tendrán dotación económica. Todos los premios podrán ser declarados desiertos.

Las bases contemplan la posibilidad de que el ganador del primer premio pueda realizar una exposición individual en una de las salas que gestiona el OAC, en el lugar y fecha que se determine en su momento. Con las obras elegidas en una primera tanda de selección se podrá montar una exposición, que se exhibiría en el Centro de Arte La Recova.

La convocatoria está abierta a todos los artistas y, a lo largo de su historia, han sido galardonados creadores de reconocido prestigio como Pedro González, Enrique Lite, Maribel Nazco, Pepe Abad, Ramón Díaz o Fernando Álamo. Asimismo, el certamen también ha servido para dar a conocer a nuevos valores en el campo de las artes plásticas.

El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales a contar desde el día siguiente en el que se publicó el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife (publicado en el boletín número 62 del 22 de mayo).

Las bases de la Bienal, incluyendo cómo debe formalizarse la participación, se pueden consultar en la página web www.santacruzdetenerife.es, dentro del apartado denominado secciones y trámites, subvenciones.