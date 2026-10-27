Binter admite que la subida del combustible "pega muy duro" a las aerolíneas pero mantienen demanda y destinos

Santiago Guerra, coordinador general de Binter (c), en la jornada de Europa Press 'Canarias Hacia el Futuro' - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Binter Canarias, Santiago Guerra, ha admitido este martes que las guerras internacionales y la subida del precio del combustible "pega muy duro" a las aerolíneas pero ha resaltado que se mantiene la demanda y no se cierran destinos ni se recortan frecuencias.

En una intervención en una mesa-coloquio en la jornada 'Canarias Hacia el Futuro' organizada por Europa Press ha comentado que la subida de costes afecta también a industriales, a la cadena logística, y a los empresarios en general pero se mantiene el "compromiso" de seguir apostando por volar.

"Todos aguantamos", ha explicado, y aunque la inflación y las "fluctuaciones" del mercado del petróleo están "atorando" al subsector de la aviación, la demanda "se mantiene" y siempre están abiertos a "nuevas oportunidades" de negocio.

Ha comentado que la compañía tiene una flota de 26 ATR y 16 Embraer y ha cerrado recientemente una operación de más de 500 millones de dólares para comprar otros nueve aviones con los que apuntalar su expansión nacional.

"Nuestro foco donde está centrado es en los destinos nacionales, donde aún queda alguna oportunidad y donde hemos visto que esa apuesta de negocio es la correcta y la adecuada, porque hemos tenido esa aceptación", ha agregado.

Guerra ha reivindicado el "modo canario" de volar en tiempos donde se ha desarrollado el "low cost", poniendo como ejemplo la entrada en el corredor Canarias-Madrid.

"Nosotros antes estábamos instalados en Gran Canaria y Tenerife, hoy tenemos base en Madrid, con 'handling' propio también, y eso significa que nuestra gente tenga ese ADN, que las cosas en Madrid se hagan también con un equipo de mantenimiento propio, que el 'handling' sepa también cómo queremos atender a los aviones y esa es nuestra forma de operar", ha señalado.

Ha valorado que con la entrada en el mercado nacional se van acabando las "peripecias" de los canarios cada vez que querían volar a ciudades peninsulares y resaltado el capital humano de una empresa que cuenta con más de 3.000 profesionales y pone en el aire al día 244 vuelos interinsulares y 18.000 asientos, con un puente aéreo Tenerife-Gran Canaria mayor que el Madrid-Barcelona.

Guerra ha resaltado también que están formando a 82 alumnos en tres promociones de técnicos de mantenimiento aeronáutico, una formación específica de "alto valor añadido" y con un "99% de empleabilidad" que se van a dirigir al mantenimiento de los aviones.

CREAR UN "BANCO DE TALENTO"

En ese sentido ha insistido en tener un "banco de talento" amplio y cualificado para que los canarios que estudian fuera "puedan venir aquí y que se formen aquí", en las diferentes empresas del sector, ya que son perfiles "muy demandados".

Igualmente ha defendido trabajar con la "colaboración público-privada" para mejorar las infraestructuras y que los planes estratégicos del DORA se hagan "bien y se inviertan adecuadamente", al tiempo que ha incidido en que la colaboración de Canarias en Aena también debe ir ligada a los horarios.

"Para nosotros eso es fundamental", ha indicado, ya que el espacio aéreo en las islas "está saturado" y la puntualidad es un "eje central" de cualquier aerolínea.

"A las 7 de la mañana en un aeropuerto suelen salir cuatro o cinco vuelos determinados, y cuando tú empiezas el día con esa congestión, es difícil que arranques con una puntualidad adecuada", ha indicado.

Sobre la cogestión de los aeropuertos ha respondido "sí" pero siempre teniendo en cuenta que "la red única de Aena es fundamental" porque coordina a todos los aeropuertos y es "básico" ya que operar vuelos es un "enjambre complicado".

Asimismo, ha instado al consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Pablo Rodríguez, con quien compartía mesa, a la mejora de los accesos a los aeropuertos ya que algunos son "críticos" y se pueden mejorar con el uso de la tecnología, a lo que hay que sumar la "congestión"· en las autopistas, especialmente los viernes.

De cara al futuro del sector descarta a corto y medio plazo que haya aviones con hidrógeno y no espera grandes avances en los próximos veinte años debido a las condiciones de seguridad que impone el subsector aeronáutico, si bien ha advertido de las "limitaciones" derivadas del mercado de emisiones, aunque Canarias está exenta por ahora.

"Europa se ha dedicado a legislar, en muchos de los casos, desconociendo un poco la realidad", ha apuntado.