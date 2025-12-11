Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria controlan un incendio en una finca en el Lomo Sabinal

Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria controlan un incendio en una finca en Lomo Sabinal - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Las Palmas de Gran Canaria ha dado por controlado un incendio declarado este miércoles en una finca situada en el Lomo Sabinal.

El fuego ha afectado a una parcela con matorrales y material inflamable, así como a una casa antigua con un tejado de madera que ha presentado combustión lenta, según ha informado el ayuntamiento capitalino en nota de prensa.

En el marco de lo ocurrido, tuvieron que ser desalojados por riesgo de inhalación de humos vecinos de la finca, que pudieron regresar a sus viviendas durante la tarde.

En el operativo se han desplegado varias dotaciones de bomberos del SEIS, además de intervenir efectivos de la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias, Protección Civil, Policía Local y un tractor del Servicio Municipal de Limpieza para colaborar en la actuación, además de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.