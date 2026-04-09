Los bomberos de Tenerife trabajan en la extinción de un incendio en una zona de ocio de Santiago del Teide

Incendio en zona de ocio de Santiago del Teide, en Tenerife - BOMBEROS DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Tenerife trabajan en la extinción de un incendio declarado durante la madrugada de este jueves en la zona de ocio de Puerto Santiago, en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

En concreto, varias dotaciones de bomberos intervienen para apagar el fuego que se produjo en las estructuras de madera de la terraza de varios locales de restauración de la citada zona.

Durante las primeras horas de la mañana de este jueves, los bomberos continúan en el lugar para rematar los trabajos.