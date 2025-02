Bono afirma en que la propuesta de Marruecos para el Sáhara Occidental es la fórmula "más eficaz"

Entiende que la solución está en la vía de la autonomía

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Defensa del Gobierno de España, José Bono, ha afirmado que la propuesta de Marruecos para el Sáhara Occidental de un régimen autonómico es la fórmula "más eficaz" para el pueblo saharaui.

Así lo ha dicho este jueves durante unas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la III Conferencia Internacional para el Diálogo y la Paz en el Sáhara Occidental que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria.

"En este momento creo que es la posición más eficaz para conseguir el objetivo que nos reúne aquí. No hemos venido para priorizar una fuerza política sobre otra, yo estoy aquí porque mi interés es el bienestar del pueblo saharaui", observó.

NECESITAN "MÁS QUE RESOLUCIONES QUE NO SE CUMPLEN"

Bono hizo especial hincapié en que el pueblo del Sáhara necesita "más que resoluciones que no se cumplen", ya que precisan de soluciones para vivir dignamente, comer, tener una educación o una sanidad "que en este momento no tienen", entendiendo que no deberían vivir de una "caridad internacional que normalmente siempre es interesada".

"Además --prosiguió-- tiene que organizarse democráticamente y pienso que la fórmula más eficaz para los saharauis es la que ha propuesto el Reino de Marruecos; un régimen autonómico que reconozca una realidad diferenciada que existe".

Aquí, el exministro incidió en que no es lo mismo el Sáhara Occidental que una provincia de Marruecos, entendiendo que la soberanía del Sáhara "tampoco" es una solución.

Por ello, Bono agregó que "hay que negociar". "La solución está en la negociación, la solución está en la vía de la autonomía", aseguró para instar a conocer "sin prejuicios" la realidad marroquí.

"Yo les invitaría --continuó-- a que conozcan sin prejuicios esa realidad y comprobarán que lo que hoy ocurre en Marruecos no es lo que ocurría cuando yo iba al Tribunal de Orden Público a defender al Frente Polisario. Hoy, si España puede mirar a la Liga Árabe y encontrar otro vecino mejor que Marruecos, les rogaría que me ayuden a encontrarlo".

Finalmente, Bono expuso que Marruecos es en la actualidad un colaborador de España en temas importantes y que es normal que existan diferencias entre ambos países en algunas cuestiones.