La borrasca 'Therese' deja más de 40 incidencias en Gran Canaria, la mayoría por desprendimientos o caída de árboles

Caída de un árbol en la carretera por el paso de la borrasca 'Therese' en Gran Canaria - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Therese' ha dejado desde la madrugada de este viernes más de 40 incidencias en la isla de Gran Canaria, muchas relacionadas con desprendimientos de rocas o la caída de árboles y ramas a la carretera.

Así lo ha informado el Cabildo, que agrega que el Plan Insular de Emergencias (PEIN) se mantendrá activo en fase de alerta, motivo por el que el presidente, Antonio Morales, reforzó el mensaje de precaución ante el nuevo pulso del temporal de cara a este sábado.

En este sentido, será este 21 de marzo cuando la totalidad de la isla estará bajo aviso naranja con una intensificación de los vientos y las lluvias, en especial en la cumbre y la vertiente sur.

Las previsiones apuntan a que desde la madrugada del sábado se producirá la irrupción en escena de un potente frente que traerá más viento y chubascos tormentosos, fenómenos que pueden alcanzar cotas más bajas de la isla hasta ahora no expuestas a los efectos del temporal.

En cuanto al domingo, se apunta la probabilidad de una mejora de la situación meteorológica, aunque Antonio Morales precisó que el escenario puede cambiar en cualquier momento, motivo por el que la mesa de seguimiento activada para la borrasca seguirá atenta a las actualizaciones acerca de la evolución del temporal.

Por su parte, el Cabildo expuso que Gran Canaria vivió desde la pasada noche una notable intensificación de las incidencias asociadas a la borrasca con especial incidencia en las infraestructuras viarias y los suministros eléctricos, además de problemas en viviendas que obligaron a desalojos puntuales.

Las afecciones incluyeron también desprendimiento de árboles, desbordamientos de barrancos y la ocupación de calzada por piedras, árboles y movimientos de tierras, que seguirán produciéndose con mucha probabilidad a lo largo del sábado.

Las zonas más afectadas fueron una vez más la cumbre y la vertiente sur y los municipios que concentraron el mayor número de incidencias fueron San Bartolomé de Tirajana, Telde, San Mateo, Mogán, Teror y Agaete.

Con todo, el dispositivo de atención estuvo integrado por más de 1.200 efectivos y efectivas pertenecientes a los cuerpos de policía local, guardia civil, protección civil, bomberos, Cecopin, PEIN o Cecoes.

Hubo que proceder al desalojo de los núcleos de Huesa Bermeja y Caideros, en el Barranco de Arguineguín, a lo que se sumaron daños en viviendas por caídas de muros, desprendimientos de techumbres e inundación de garajes, entre otras afecciones de menor consideración que han sido atendiéndose.

Finalmente, hasta las 15.30 horas de este viernes, permanecían cerradas la carretera GC- 608 de La Culata, aunque se permitía el paso a los vecinos; la GC-505, en el Barranco de Arguineguín, donde se actúa para aliviar el efecto de las escorrentías; la GC-200 en el tramo viejo de La Aldea de San Nicolás; y la GC 606 (PK 8+000 al 12+000).

Las mayores rachas de viento han sido hasta el momento los 123 kilómetros registrados en Agaete, los 110 en Agüimes y otros puntos de las medianías del sureste. Además, se ha producido una media de 50 litros de lluvia de metro cuadrado.