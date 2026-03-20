La borrasca 'Therese' no afecta "en principio" al Tenerife-Osasuna del domingo en el Helidoro Rodríguez López

Archivo - Estadio Heliodoro Rodríguez López - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido del próximo domingo entre el Club Deportivo Tenerife y Osasuna Promesas en el Estadio Helidoro Rodríguez López sigue "en pie", por el momento, a pesar del paso de la borrasca 'Therese', que ya deja fuertes lluvias, vientos y oleaje en el archipiélago.

Así lo ha expresado este viernes ante los medios de comunicación la presidenta insular, Rosa Dávila, después de que la corporación insular realizase hoy un balance de la situación y de las incidencias provocadas hasta ahora por los fenómenos meteorológicos adversos.

De este modo, preguntada si los efectos de la borrasca, que prevé extenderse el fin de semana en las islas, afectarán al partido, ha señalado que el área metropolitana, lugar en el que tendrá lugar, no tendría "ningún tipo de incidencia", por lo que se podrá celebrar con normalidad el partido del CD Tenerife contra el Osasuna Promesas.

"Nosotros ya lo hemos comunicado al Club Deportivo Tenerife. En principio, no hay nada que en este momento nos impida que se juegue el partido del Tenerife", ha asegurado la presidenta insular.