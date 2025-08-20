El buque Cable Enterprise atraca en Granadilla para el tendido del cable submarino entre Tenerife y La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA

Este barco, que desplegará el cable tripolar en alterna más profundo del mundo, hasta los 1.145 metros, se trata de uno de los pocos a nivel internacional con capacidad para este tipo de trabajo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El buque cablero Cable Enterprise ha atracado este miércoles en el puerto de Granadilla, en Tenerife, con el fin de ultimar los preparativos para el tendido del cable eléctrico submarino de Red Eléctrica, considerado como el cable tripolar en alterna más profundo del mundo, que unirá las islas de Tenerife y La Gomera este 2025.

Asimismo, informan desde el Cabildo gomero en una nota, Red Eléctrica, empresa de Redeia, responsable de la operación y transporte del sistema eléctrico, está culminando los trabajos para la interconexión eléctrica submarina entre las islas de Tenerife y La Gomera con la previsión de finalizar este mismo año.

Así lo han podido comprobado durante una visita al barco el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata; el presidente del Cabildo de la Gomera, Casimiro Curbelo; el vicepresidente segundo del Cabildo Insular de Tenerife, José Miguel Ruano, entre otras autoridades municipales.

También estuvo presente el director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández, y el subdirector de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Airam Díaz Pastor, acompañados, por parte de Red Eléctrica, del director del proyecto, Pablo García Celaá, y de la delegada de Redeia en Canarias, Ainara Irigoyen.

OPERACIÓN

Parra estos trabajos, Red Eléctrica recurre a uno de los buques más avanzados. Así, el Cable Enterprise pertenece a la flota de Prysmian, empresa líder mundial en la fabricación, suministro y diseño de cables, y está preparado para mantenerse estable y autónomo incluso en condiciones meteorológicas adversas.

Este buque puede realizar de forma simultánea operaciones de tendido y enterrado de cables y es capaz de soportar hasta 180 toneladas.

A finales del mes de agosto, el Cable Enterprise comenzará los trabajos de instalación sobre el lecho marino del primer circuito de la interconexión desde La Gomera, infraestructura incluida en la planificación vigente.

Esta línea subterráneo-submarina de doble circuito a 66 kV, de 50 MVA de capacidad de transporte por circuito, consta de un tramo submarino de aproximadamente 36 km de longitud, que discurre a una profundidad máxima de 1.145 m y de dos tramos terrestres en La Gomera y en Tenerife. Su finalización está prevista para finales de 2025.

GARANTIZAR EL SUMINISTRO

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, ha resaltado cómo el desarrollo de estos trabajos formna parte de la estrategia de la Consejería a nivel energético que busca garantizar el suministro en las islas a través de diferentes medidas, como la interconexión de las mismas.

Asimismo, ha celebrado que todo ello "permitirá que Canarias siga avanzando hacia una mayor penetración de energías renovables y, por tanto, hacia nuestros objetivos de descarbonización".

Recuerda que este proyecto estratégico cuenta con "las máximas garantías de cuidado ambiental. Además, ha precisado el tendido de este cable se une a los trabajos que se realizan desde hace tiempo en las subestaciones de El Palmar (La Gomera) y de Chío (Tenerife), infraestructuras que permitirán completar esta interconexión.

La delegada de Redeia en Canarias, Ainara Irigoyen, ha señalado que la interconexión eléctrica submarina entre las dos islas es "un enorme avance" en la transición energética, ya que aportará "una mayor calidad y garantía de suministro de energía, así como mayor eficiencia y descarbonización en los sistemas eléctricos" de las islas.

Asimismo, ha valorado el "reto" que supone el proyecto, por la distancia, 36 km, y la profundidad, pues alcanza 1.145 metros bajo el nivel del mar.