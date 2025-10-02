El buque Celebrity Apex estrena la nueva Terminal de Cruceros del Puerto de Las Palmas

La nueva Terminal de Cruceros del Puerto de Las Palmas entra en funcionamiento con la escala del Celebrity Apex - CEDIDO POR APLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El buque Celebrity Apex, con 4.000 pasajeros y procedente de Lisboa, ha estrenado este jueves la nueva Terminal de Cruceros del Puerto de Las Palmas que, operada por Global Ports Canary Islands, se encuentra en el Muelle de Santa Catalina de la capital grancanaria.

Según informa la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), esta primera operativa en las nuevas instalaciones marca el inicio de la puesta en funcionamiento de la que es la terminal de cruceros más grande de Europa.

El edificio, de 14.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, está equipado con tres pasarelas de embarque y capacidad para operar hasta cuatro buques de forma simultánea.

Además, su diseño garantiza operaciones ágiles tanto para escalas en tránsito como para cruceros en puerto base, incorporando sistemas que optimizan la seguridad y la eficiencia de las maniobras portuarias.

A estas instalaciones interiores se suma una explanada exterior de más de 17.800 metros cuadrados, con zonas peatonales, áreas ajardinadas y un palmeral recuperado como acceso al bulevar, reforzando la conexión de la terminal con la ciudad.

Al respecto, la presidenta de la APLP, Beatriz Calzada, subrayó la relevancia de esta puesta en marcha: "Este espacio representa un salto cualitativo en nuestra oferta de infraestructuras y servicios".

"Con esta terminal --dijo-- reforzamos la posición de Canarias en el Atlántico Medio y consolidamos a Las Palmas como puerto base y de tránsito de referencia en el turismo de cruceros. Además, es una instalación concebida desde la sostenibilidad, que refleja el compromiso de la Autoridad Portuaria con la innovación y con un desarrollo responsable de nuestra actividad".

UNA INVERSIÓN DE 40 MILLONES PARA LOS PUERTOS DE LA PROVINCIA

El proyecto forma parte de un plan de inversión de 40 millones de euros impulsado por Global Ports Canary Islands para modernizar las instalaciones de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Se ha desarrollado bajo estrictos criterios ambientales e innovadores, con el uso de materiales reciclados y ecológicos, sistemas de eficiencia energética, energía solar y gestión responsable de residuos, situando a la terminal de cruceros de Las Palmas como un referente en el sector portuario europeo.

Aquí, la directora general de Global Ports Canary Islands, Susana Gutiérrez, explicó que "estamos muy satisfechos con la puesta en funcionamiento de la nueva terminal de cruceros. Este proyecto marca el inicio de una nueva etapa en el Puerto de La Luz".

"Con esta infraestructura damos un paso decisivo hacia la profesionalización de los servicios al crucero y reforzamos nuestra apuesta por un crecimiento sostenible en la isla. Nuestro compromiso inmediato es contribuir a fortalecer el posicionamiento de Gran Canaria como destino de referencia internacional dentro del mercado mundial de cruceros", expuso.