Buque "Duque de Ahumada" de Guardia Civil escala en Las Palmas tras participar en intervenciones de droga en Atlántico

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, con integrantes de la Guardia Civil tras conocer el buque 'Duque de Ahumada', que ha hecho escala en el puerto de Las Palmas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha visitado este jueves el nuevo buque oceánico de la Guardia Civil "Duque de Ahumada", que hace escala en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, tras participar en varias intervenciones de droga en el Atlántico.

Este buque multipropósito del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias en nota de prensa, está dotado de un equipamiento de última generación y se dedica a realizar misiones en la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y contra la migración irregular y el narcotráfico, entre otras.

En concreto, el "Duque de Ahumada" ha participado recientemente en dos grandes operaciones de intervención de droga en el Atlántico, tales como son la operación Abisal con el mayor alijo de cocaína de la historia, 30 toneladas, y la operación Alfa-Lima con 11 toneladas intervenidas y 8,5 de hachís en un despliegue de 14 días consecutivos.