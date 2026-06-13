Sucesos.-Buscan a Marta, una mujer de 39 años desaparecida este viernes en Las Palmas de Gran Canaria - SOS DESAPARECIDOS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido un aviso de ayuda para tratar de localizar a Marta G.C., una mujer de 39 años desaparecida este viernes en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la descripción facilitada, mide 1.60, presenta una complexión corpulenta, tiene los ojos marrones y el pelo castaño. Además, según indica SOS Desaparecidas, se trata de una persona vulnerable.

El colectivo pide que, ante cualquier información, se contacte con 868 286 726 o con info@sosdesaparecidos.es