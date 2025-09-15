Cabello incide en el 'decreto canario' porque el dinero para educación, pobreza y La Palma "no está llegando"

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS

Cabello: "Si no hay PGE 2026 será un nuevo fracaso"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha incidido este lunes en la importancia del 'derecho canario' porque el dinero que el Estado debe enviar a las islas en materias como educación, pobreza o la reconstrucción de La Palma "no está llegando" y el ritmo de las transferencias está siendo "muy bajo".

Al ser preguntado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2026, añadió que hay muchos asuntos que dependen de soluciones administrativas que no se están dando, "y que sí estarían ancladas dentro de un PGE", que han tenido que ir en diferentes decretos.

"¿Qué sucede? Que no hay la estabilidad suficiente en el Congreso de los Diputados para que muchos de esos asuntos salgan adelante y, por lo tanto, no se está cumpliendo con Canarias", reiteró.

Por ello, dijo que el presidente Fernando Clavijo planteó a Pedro Sánchez durante la reunión que tuvo lugar a finales de verano identificar en un 'decreto canario' cuáles son los asuntos prioritarios para la CCAA en este mismo año 2025, partidas que a mes de septiembre siguen pendientes.

"Nosotros --continuó-- necesitamos ir salvando este año 2025. El contexto de ruido político, de crispación y de desinformación por parte de cuáles son las políticas que está aplicando el Gobierno está afectando a los ciudadanos en Canarias. No tenemos claridad sobre cómo y cuánto dinero va a llegar".

En cuanto al PGE 2026, Cabello opinó que si no hay presupuesto "será un nuevo fracaso", recordando que cuando se dijo que iba haber PGE 2025 "todas las consejerías trabajaron con todos los ministerios implicados en tener los mejores presupuestos posibles y al final todo quedó en nada por la debilidad del Gobierno del Estado".