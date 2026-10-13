El Cabildo acerca Tenerife Accelera Fund para facilitar el acceso a financiación de empresas innovadoras - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha celebrado este martes una jornada informativa sobre Tenerife Accelera Fund, un instrumento de inversión público-privado dotado inicialmente con un millón de euros y destinado a facilitar el acceso a financiación de empresas innovadoras con sede en la isla.

El encuentro, celebrado en la Factoría de Innovación de Santa Cruz de Tenerife, estuvo dirigido a startups, scaleups, emprendedores y representantes del ecosistema empresarial y tecnológico. Durante la sesión se dieron a conocer las condiciones de acceso al fondo, los criterios de inversión y el procedimiento que deben seguir las empresas interesadas en optar a esta financiación, según ha informado la corporación insular en una nota.

La jornada contó con la participación de Archipiélago Next Ventures SGEIC, S.A., entidad gestora adjudicataria del programa, cuyos representantes explicaron las características del instrumento financiero y abordaron las cuestiones relacionadas con los requisitos y las distintas fases del proceso de inversión.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado que el acceso a financiación es una de las principales necesidades que afrontan muchas empresas innovadoras cuando quieren ampliar su actividad, incorporar profesionales o desarrollar nuevos productos. Así, Tenerife Accelera Fund estaría concebido para facilitar la participación de capital especializado en proyectos empresariales vinculados a sectores estratégicos de la isla.

Dávila ha explicado que esta jornada ha permitido trasladar información sobre el funcionamiento del fondo, las condiciones que deben reunir las empresas y los procedimientos establecidos para optar a las inversiones.

"Es importante que quienes desarrollan proyectos innovadores en Tenerife conozcan los instrumentos de financiación disponibles y puedan valorar las posibilidades que ofrecen", ha añadido.

FUNCIONAMIENTO

Por su parte, el consejero de Investigación, Innovación y Desarrollo, Juan José Martínez, ha especificado que Tenerife Accelera Fund funciona mediante un modelo diferente al de las subvenciones tradicionales. El Cabildo participa como inversor institucional en entidades de capital riesgo, mientras que la evaluación de los proyectos y las decisiones de inversión corresponden a profesionales especializados.

Martínez ha señalado que la participación de Archipiélago Next Ventures ha permitido explicar directamente a las empresas cómo se estudian las propuestas, qué requisitos deben cumplir y qué aspectos se tienen en cuenta durante el proceso de inversión. La finalidad de este encuentro ha sido proporcionar información práctica para que las entidades interesadas puedan valorar si este instrumento se adapta a sus necesidades de financiación.

Tenerife Accelera Fund cuenta con una dotación inicial de un millón de euros, ampliable conforme a las condiciones previstas en el programa, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

Su funcionamiento responde al modelo denominado fondo de fondos, mediante el cual el Cabildo participa como inversor institucional en entidades de capital riesgo gestionadas por sociedades profesionales autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A diferencia de las subvenciones, este mecanismo no contempla la entrega directa de ayudas económicas por parte del Cabildo a las empresas. La financiación se canaliza a través de entidades especializadas, que se encargan de analizar las oportunidades de inversión y adoptar las correspondientes decisiones conforme a sus criterios profesionales y a las condiciones establecidas.

OTROS DETALLES

El programa establece, además, un compromiso mínimo de movilización de inversión equivalente a 1,1 veces la aportación pública hacia empresas con sede en Tenerife. Este mecanismo permite combinar recursos institucionales y capital privado para financiar proyectos empresariales.

Durante la jornada se explicaron las particularidades de este modelo, así como las diferencias respecto a otros mecanismos de financiación empresarial.

Las inversiones de Tenerife Accelera Fund se orientan a empresas cuya actividad esté vinculada a los ocho ámbitos estratégicos recogidos en el Plan Director de Innovación del Cabildo de Tenerife.

Estos sectores comprenden la astrofísica, el espacio y la aeronáutica; el audiovisual y las industrias creativas; la conectividad; la digitalización y la inteligencia artificial; la economía azul; la energía; la salud y la biotecnología; y la sostenibilidad.

El instrumento está dirigido tanto a empresas emergentes como a compañías que ya han iniciado su actividad y se encuentran en una fase de crecimiento o expansión, siempre que cumplan las condiciones de inversión establecidas.

Entre las finalidades del programa se encuentran facilitar financiación para el desarrollo empresarial, favorecer la creación de empleo estable y cualificado, contribuir a la retención y atracción de talento y ampliar las posibilidades de inversión en actividades vinculadas al conocimiento y la tecnología.

INFORMACIÓN A EMPRESAS

Durante el encuentro, los representantes de Archipiélago Next Ventures explicaron el funcionamiento del fondo, los criterios utilizados para estudiar las propuestas empresariales y las distintas fases que comprende una operación de inversión.

Asimismo, se abordaron los requisitos y la documentación que deben tener en cuenta las empresas interesadas en presentar sus proyectos, además de las condiciones que regulan la participación de las entidades de capital riesgo.

La jornada sirvió también para establecer un contacto directo entre la entidad gestora y los representantes del ecosistema emprendedor de Tenerife, así como para aclarar las particularidades de este modelo de financiación respecto a otros instrumentos de apoyo empresarial.

Las personas y empresas interesadas en obtener más información sobre Tenerife Accelera Fund pueden consultar la documentación del programa a través de la sede electrónica del Cabildo de Tenerife, en sede.tenerife.es, o dirigirse al correo electrónico pdi@tenerife.es.