El Cabildo celebra que Tenerife se posicione entre las regiones de España con mayor descenso del paro juvenil

Archivo - El consejero de Empleo del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, y la presidenta, Rosa Dávila - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro juvenil en Tenerife se ha reducido en el último año en casi 400 personas, es decir un 9,37%, una cifra que situaría a la isla entre las regiones de España con mayor disminución del desempleo entre menores de 25 años, según ha extraído el Cabildo de los datos expuestos este lunes por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), correspondientes al mes de marzo.

Esta caída del paro juvenil, cifrada en el 9,37% anual, destacaría significativamente frente a la registrada en el conjunto del país, donde el descenso fue menor, del 4,58%. De esta forma, Tenerife se mantiene como uno de los territorios que lideran el crecimiento del empleo joven a nivel nacional, junto a territorios como Andalucía o Ciudad Real.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha remarcado en una nota de prensa el "esfuerzo" que ya realizaría el Cabildo para potenciar sectores estratégicos que mejoren la inserción laboral de los jóvenes, como el tecnológico, el aeroespacial, el digital o el audiovisual, contribuyendo, además, a la diversificación económica progresiva de la isla.

"Durante el primer trimestre de 2026 se han generado más de 8.300 contratos nuevos en sectores vinculados al ámbito digital, donde muchos jóvenes de Tenerife han podido encontrar un empleo digno y desarrollarse profesionalmente", ha señalado la presidenta insular.

Al respecto, destacó la estrategia aeroespacial puesta en marcha por el Cabildo de Tenerife para consolidar a la isla como un referente en innovación tecnológica, una iniciativa que prevé la creación de 500 empleos directos en el medio plazo.

PARO JUVENIL

La disminución del paro juvenil se produce en un contexto de fuerte crecimiento de la inversión extranjera en Tenerife. De acuerdo con datos recabados por Why Tenerife?, la isla concentra aproximadamente la mitad de las empresas internacionales implantadas en Canarias, compañías vinculadas a grandes proyectos globales.

En este sentido, ha destacado la expansión que han registrado el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER). El número de entidades instaladas supera por primera vez el centenar, logrando atraer compañías de referencia como Samsung, Astra, Telefónica, Tokyo Electron, Leonardo o Intel Capital. Además, han crecido empresas emergentes como Arquimea, EAVE o Wootpix, entre otras. Firmas que generan en torno a 15.000 puestos de trabajo.

POLÍTICAS DE FOMENTO

La corporación insular ha recordado que realiza, además, una inversión extraordinaria para incentivar el empleo joven, destinando nueve millones de euros a programas dirigidos específicamente a favorecer la inserción laboral de este colectivo.

Entre estos proyectos destacan los programas de Garantía Juvenil, con 2,5 millones de euros; el proyecto Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE), dotado con 4,1 millones; y el programa Práctica Cabildo 2025, con una inversión de 2,5 millones de euros, con la contratación de 368 personas.

También la línea de subvenciones destinada a facilitar la contratación de 160 jóvenes titulados en situación de desempleo, con un presupuesto de más de 3,7 millones.

CIFRAS DE DESEMPLEO

Según los datos del SEPE, el desempleo se ha reducido en la isla en más de 11.000 personas desde el inicio del mandato, en julio de 2023.

Si comparamos con la cifra registrada hace un año, el paro ha caído en casi 5.000 personas hasta situarse en 63.501, lo que equivale a una disminución del 7,19%.

En total, en marzo se registraron 26.851 nuevos contratos, cerca de 3.000 más que en febrero.