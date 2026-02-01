El Cabildo celebrará este lunes el 'Día de Tenerife', una jornada que homenajeará la identidad y esfuerzo insular - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife celebra este lunes, 2 de febrero, el acto institucional del Día de Tenerife, una conmemoración con la que se rendirá homenaje a la identidad tinerfeña y se reconocerá a personas, entidades e instituciones por haber contribuido "al progreso social, cultural, económico, deportivo, científico y comunitario" de la isla.

El acto, que se desarrollará en el Auditorio de Tenerife, estará presidido por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, quien ofrecerá la bienvenida y el discurso institucional, según ha detallado la institución insular en una nota.

Intervendrán también el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y Andrés Orozco, de la Asociación Española Contra el Cáncer en Tenerife, entidad distinguida con la Medalla de Oro de la Isla, que tomará la palabra en nombre de las personas y entidades galardonadas.

Al evento asistirán, además, miembros del Cabildo, autoridades autonómicas y locales, representantes de instituciones eclesiásticas y militares, así como representantes de entidades sociales, económicas y culturales, además de las personas homenajeadas.

Durante la celebración, que contará con distintas piezas musicales, se reconocerá a personas, instituciones y entidades destacadas de la isla que, a lo largo de su trayectoria, han sido distinguidas con la Medalla de Oro del Cabildo de Tenerife o con los títulos de Hijos Predilectos, Hijos Ilustres o Hijos Adoptivos.

EL DÍA DE TENERIFE

El grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife ha decidido institucionalizar el 2 de febrero como Día de Tenerife, una fecha vinculada a la festividad de la Virgen de la Candelaria, con el objetivo de contar con un día propio en el calendario anual de la isla, al igual que el 30 de mayo se celebra el Día de Canarias.

Asimismo, esta jornada servirá para reconocer anualmente a quienes han contribuido de manera especial al desarrollo de Tenerife, de acuerdo con el Reglamento de Honores y Distinciones del Cabildo.

En ese sentido, resalta la corporación, la vocación del Día de Tenerife es la de otorgar "preeminencia y distinción" a personas destacadas en diferentes ámbitos, así como consolidarse como un punto de encuentro que refuerce la cohesión social, el orgullo de pertenencia y la defensa de la identidad tinerfeña.