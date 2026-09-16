Cabildo defiende el apoyo económico al La Laguna Tenerife y prioriza el Tenerife Arena aunque no aclara su ubicación

Archivo - Marcelinho Huertas of La Laguna Tenerife in action during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball Semi Final Game 2 match played between FC Barcelona and La Laguna Tenerife at Palau Blaugrana on June 11, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Deportes del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (PP), ha defendido este miércoles el apoyo económico que presta la institución al La Laguna Tenerife, con un patrocinio anual superior a cuatro millones, al tiempo que se proyecta la construcción de un Tenerife Arena aunque aún sin ubicación.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha afirmado que en el club están "satisfechos" con este contrato, el más alta que ha tenido en toda su historia, lo mismo que con las obras de mejora acometidas en el Santiago Martín, concretamente los vestuarios y inicio paulatino de la climatización, que estará finalizada a comienzos del próximo año.

Ha comentado que el Tenerife Arena debe ser un proyecto de "referencia" para el deporte de alta competición y también para albergar eventos culturales y de ocio y se ubicará donde se encuentre "el suelo más adecuado".

Por ahora, la previsión más certera que maneja el Cabildo es construirlo en Santa Cruz de Tenerife en los terrenos que liberará el desmantelamiento de la refinería y al ser de "interés insular", se le ofrecerá su uso a cualquier equipo, independientemente de donde se encuentre el "domicilio social".

"Por supuesto que en el caso de que ese suelo se encuentre fuera del municipio de La Laguna, que es el lugar de fundación y sede oficial del Club Baloncesto Canarias, invitaríamos al club y a cualquier otra entidad deportiva de la isla que tenga requerimientos deportivos del máximo nivel a que pueda usar la instalación insular, como no puede ser de otra manera", ha apuntado.

El vicepresidente segundo, José Miguel Ruano (CC), ha señalado que el Ayuntamiento de La Laguna trabaja sobre una parcela ubicada en Las Mantecas para construir un pabellón si bien ha aclarado que aún se debe trabajar en toda la reordenación urbanística del Campus de Guajara dado que el suelo es universitario.

Por ello ha avanzado que ya se han abierto negociaciones con el Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo aunque no será un acuerdo inmediato, si bien sí se puede dejar prácticamente resuelto desde el punto de vista urbanístico este mandato.