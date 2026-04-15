El Cabildo defiende la vigencia del 'céntimo forestal' pese a las críticas del PSOE por los efectos de la guerra en Irán

Archivo - El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, el portavoz de CC, José Miguel Ruano, y el consejero de Industria, Manuel Fernández - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Gobierno en el Cabildo de Tenerife (CC y PP) ha defendido este miércoles la "continuidad" del conocido 'céntimo forestal', una tarifa especial que se aplica por litro de gasolina y gasóleo de automoción y destinada a financiar actuaciones medioambientales prioritarias.

Así lo ha defendido en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, en respuesta a preguntas formulada por los periodistas tras las críticas vertidas por el Grupo Socialista en el Cabildo, que pedía la retirada del gravamen ante los efectos de la guerra en Oriente medio con la subida de precios: "Contribuye, sin duda, a la conservación de nuestros espacios naturales".

Ha recordado Ruano que la aplicación de los recursos que esta carga recaudatoria genera --algo menos de 5 millones de euros-- se destina íntegramente a políticas de protección del medio ambiente, esencialmente a las implementadas en el entorno del Parque Nacional del Teide. "Si añadiéramos las políticas de defensa en medio natural en el resto, necesitaríamos incluso más gravamen, pero obviamente no lo vamos a hacer".

El vicepresidente segundo ha señalado que el grupo de gobierno insular (CC y PP) actúa con la política de establecer los "menos gravámenes posibles", pero el 'céntimo forestal' es un incremento que se vincula a la conservación de espacios, algo que se entiende como necesario y prioritario para el Cabildo, así como ha ocurrido con las ecotasas para el acceso al Barranco de Masca, en Buenavista, y próximamente en El Teide.