El Cabildo establecerá un sistema de reserva para controlar el acceso al Teide en el primer trimestre de 2027

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández, en el acto de firma oficial de transferencia de competencias en la gestión del Parque Nacional del Teide - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La regulación de acceso de vehículos privados para acceder de forma ordenada al Parque Nacional del Teide podrá estar vigente en el primer trimestre de 2027. EL Cabildo ya avanza en el diseño de un sistema de reservas para promover una visita "más sostenible".

En este contexto, se establecerá un cupo de 500 plazas de aparcamiento con reserva previa, con prioridad y gratuidad para los tinerfeños, mientras que los visitantes deberán abonar una tarifa.

Así lo ha avanzado este jueves la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, en declaraciones a los medios minutos después de celebrarse el acto oficial de transferencia de competencias de gestión al Cabildo, por parte del Gobierno canario, en el Centro de Visitantes de Cañada Blanca.

Como fruto de este traspaso, la institución insular, en el marco del Plan Rector de Uso y Gestión, ha aprobado recientemente la inclusión en la gestión del Parque de la TF-21, un recorrido viario entre Boca Tauce y El Portillo, que ya deja de ser desde hoy carretera de interés insular.

Esta medida prevé agilizar la vigilancia y control de acceso al Parque, sin tener que depender de otros colectivos de seguridad, como la Guardia Civil. De este modo, agentes de Medio Ambiente del Parque Nacional tendrán capacidad para establecer sanciones ante incumplimientos de la normativa en el espacio, así como para la retirada de vehículos que se encuentren mal estacionados.

A ello se sumará la apuesta del Cabildo por el transporte público colectivo, una decisión que se consolidará a través de 28 guaguas lanzaderas que podrán estar también a "pleno rendimiento" para 2027 y desde diferentes puntos de la isla: Puerto de La Cruz, La Laguna, Costa Adeje y Puerto Santiago. "El Cabildo de Tenerife tiene como objetivo principal, progresivamente, ir reduciendo la presión sobre el Parque hasta hacerlo en un 50%", ha avanzado la presidenta.

El servicio de guagua lanzadera será gratuito para residentes en Tenerife y tendrá un coste aproximado de 7 euros para visitantes.

De cara a finales de 2026, se implantará un sistema de control de accesos en las principales entradas al Teide (La Esperanza, La Orotava y Vilaflor-Chío), una medida que tiene el objetivo de reducir el impacto y mejorar la experiencia de los visitantes.

Todas estas novedades en la gestión del Parque se han dado a conocer durante el acto oficial de la transferencia de competencias, que a partir de este 2026 ya deja de estar en manos del Gobierno de Canarias. La decisión, ha señalado Rosa Dávila, se asume "desde la responsabilidad" y "capacidad" de poder estar "a la altura".

ACTO OFICIAL

Al acto oficial de traspaso de competencias celebrado este jueves han asistido agentes de Medio Ambiente del Parque, técnicos, divulgadores, autoridades insulares y regionales, y en el mismo ha tenido lugar la firma del acta de los medios materiales y personales que recibe el Cabildo como fruto de esta decisión.

La presidenta, Rosa Dávila, ha celebrado durante el acto el comienzo de "un nuevo capítulo" en la historia del Teide, que parte del "compromiso colectivo" de una isla que entiende que "defender la identidad" supone también "defender lo que se ama".

"Ya no podíamos seguir esperando. Amar significa proteger, y proteger implica tomar decisiones", ha insistido Dávila, que ha puesto en valor la valentía emprendida por el Cabildo y el Gobierno después de esperar "demasiado tiempo", mientras el Parque Nacional sufría de una "fuerte presión".

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata, ha explicado que esta transferencia no es solo un acto administrativo. "Es, sobre todo, un momento de continuidad, de confianza y de responsabilidad compartida con el futuro".

Ha mostrado la "confianza" del Ejecutivo en la capacidad del Cabildo de Tenerife para seguir desarrollando la gestión del espacio natural con el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado el pasado mes de diciembre por el Gobierno de Canarias, que "permitirá avanzar en la conservación, en el uso público ordenado y en la protección de los valores" que hacen de este espacio un lugar único en el mundo.

OTRAS MEDIDAS

Con el objetivo de crear un Plan Insular de Movilidad para el Parque Nacional, a partir de 2027, y con el fin de reducir el uso de vehículos privados en el entorno natural y promover el transporte público, se limitarán caravanas de quads, buggies y todoterrenos.

Dentro del espacio natural protegido se habilitará un circuito interno con guaguas cada 15 minutos entre el centro de visitantes y los Roques de García, una medida que se complementará con la implantación de parkings disuasorios. Los vehículos de alquiler deberán reservar aparcamiento y abonar una ecotasa, ahora en estudio.

Respecto al control del uso público y de miradores, a partir del verano de 2026, se implantará un sistema de control en miradores y zonas de alta afluencia como Chipeque, Roques de García o Minas de San José. "El objetivo es poner fin a la saturación en horas punta y eliminar la actividad irregular de empresas no autorizadas, garantizando un uso sostenible del espacio", recarca el Cabildo.

En este marco, el Cabildo aprobará en verano de 2026 un programa de conservación 2026-2028, dotado de 1,68 millones de euros. El plan incluye 23 proyectos en flora, seguimiento ecológico y restauración, Recuperación de especies emblemáticas, Control de especies invasoras, y uso de tecnología avanzada como drones y análisis genéticos.

El nuevo modelo también apostará por la implicación social, con el diseño de un plan de voluntariado ambiental antes de final de 2026, programas educativos para escolares y nuevas rutas guiadas adaptadas a distintos perfiles, con los que se busca transformar la visita en una experiencia "consciente", basada en el conocimiento y el respeto.