Cabildo de Fuerteventura destina 250.000 euros para naturalizar el Saladar de Jandía y desmantelar una vieja depuradora

Saladar de Jandía (Fuerteventura) - CEDIDO POR CABILDO DE FUERTEVENTURA

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 25 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Fuerteventura ha aprobado encargar a su medio propio Tragsa la ejecución del proyecto de 'Naturalización del Saladar de Jandía' y destinará 250.000 euros para desmantelar la vieja planta depuradora de la playa del Matorral y rehabilitar todo el espacio con plantas autóctonas.

Se trata de un proyecto que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Fuerte por naturaleza' que lidera la Consejería insular de Turismo, según ha informado la Corporación en un comunicado en que agrega que se cuenta con fondos Next Generation EU a través del Gobierno de España y el apoyo del Gobierno de Canarias.

Con un plazo de ejecución de un año, el inicio de los trabajos de naturalización de este espacio natural es un objetivo largamente buscado por el Cabildo y supone un hito para el sur de Fuerteventura y su imagen como destino turístico sostenible.

Al respecto, la presidenta del Cabildo, Lola García, destacó la importancia de preservar nuestro territorio y los tesoros naturales que alberga.

"En este caso, con acciones encaminadas a preservar uno de los espacios de interés científico más significativos de Fuerteventura y Canarias en general, como es el Saladar de Jandía", dijo.

Mientras, la consejera de Turismo, Marlene Figueroa, afirmó que "el programa 'Fuerte por naturaleza' y, la financiación europea que lo respalda, nos permite abordar proyectos de gran impacto visual que mejoran nuestra calidad como destino turístico sostenible y que, además, suponen un claro beneficio medioambiental para la isla y para la calidad de vida de sus habitantes".

Además, el consejero de Infraestructuras, Blas Acosta, puso en valor una intervención ajustada a condiciones técnicas y ambientales en un espacio natural sensible como el Saladar de Jandía, y apunta que "con el acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy pasamos de la fase de los papeles a la del trabajo sobre el terreno para recuperar este espacio icónico de la isla".

El proyecto, que también cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Pájara, consiste en el desmantelamiento de la planta depuradora que existe en el Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral, recuperando la cota y geomorfología del ámbito ocupado por dicha instalación para la rehabilitación natural de la parcela en la que se localiza.

Una vez desmantelada la estructura de la planta depuradora, se revegetará con plantas propias del ámbito de actuación; en particular, Chenoleoides tomentosa, Salsola vermiculata, Tetraena fontanesii y tres ejemplares de Tamarix canariensis.