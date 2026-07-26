El Cabildo de Fuerteventura prepara un dispositivo especial de guaguas para el Caleta Beach Parte, el 31 de julio

Guaguas Beach Party - CABILDO DE FUERTEVENTURA

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 26 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Transportes y en coordinación con la empresa concesionaria del servicio de transporte público regular interurbano, ha preparado un dispositivo especial de guaguas con motivo de la XIV Caleta Beach Party, que se celebrará entre los días 31 de julio y 1 de agosto en Caleta de Fuste, bajo la organización del Ayuntamiento de Antigua.

En este dispositivo se reforzará las líneas 3 y 16 durante los dos días de fiesta, facilitando el acceso al recinto y el regreso del público tras concluir las actuaciones musicales y el resto de actividades programadas, según ha informado el Cabildo de Fuerteventura en nota de prensa.

Al respecto, el consejero insular de Transportes, Luis González, ha señalado que este dispositivo especial "busca facilitar la movilidad durante uno de los grandes eventos del verano en la isla, mejorando" la conexión con Caleta de Fuste y contribuyendo a que los desplazamientos "se realicen con mayores garantías de seguridad y comodidad".

Los servicios especiales se prestarán en las líneas 3 y 16. En el caso de la línea 3 conectará la Estación de Guaguas de Puerto del Rosario con Caleta de Fuste, realizando parada en Nuevo Horizonte y en el Centro Comercial El Castillo; mientras que la línea 16 enlazará Gran Tarajal con Caleta de Fuste, atravesando los diferentes núcleos del corredor este de la isla.

Los horarios especiales estarán disponibles durante las noches del viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto, tanto para los desplazamientos de ida como para el regreso una vez concluya la programación de la Beach Party.

Así el viernes 31 de julio, la línea 3 saldrá desde la Estación de Guaguas de Puerto del Rosario a las 18.30, 20.30 y 23.30 horas, mientras que los servicios de regreso desde Caleta de Fuste partirán a las 19.30, 21.30, 00.30, 02.00 y 04.00 horas.

Ese mismo día, la línea 16 realizará salidas desde Gran Tarajal a las 20.00 y 22.00 horas, con regreso desde Caleta de Fuste a las 21.00, 23.00, 02.00 y 04.00 horas.

Para el sábado 1 de agosto, la línea 3 contará con salidas desde Puerto del Rosario a las 19.00, 21.00 y 00.00 horas, mientras que los regresos desde Caleta de Fuste se efectuarán a las 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00 y 04.30 horas.

La línea 16 saldrá desde Gran Tarajal a las 19.00, 21.00 y 00.00 horas, con servicios de regreso desde Caleta de Fuste a las 20.00, 22.00, 01.00, 03.00 y 04.30 horas.