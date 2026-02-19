El Cabildo de La Gomera rechaza la subida de tasas de Aena y demanda un trato "específico" para los aeropuertos canarios

Archivo - El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo - CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha mostrado este jueves su rechazo a la propuesta de incremento de las tasas aeroportuarias planteada en el marco del III Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, y ha reclamado un "tratamiento específico" para los aeropuertos canarios, al tratarse de infraestructuras estratégicas para la movilidad de las islas y su conectividad con el exterior.

Curbelo considera que cualquier modificación al alza de las tarifas debe analizarse "con rigor" y teniendo en cuenta la singularidad del archipiélago, "donde el transporte aéreo no es una alternativa, sino un servicio esencial que garantiza la cohesión territorial, el acceso a servicios básicos y el desarrollo económico y turístico".

En este sentido, recordó que la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha defendido una bajada tarifaria del 4,9% anual para los próximos cinco años, frente a la propuesta de AENA, que prevé un incremento de 3,8% al año --variable según el tamaño del aeropuerto-- y que las aerolíneas consideran "injustificado".

"Canarias no puede verse penalizada por proyecciones que no se ajustan a la realidad del tráfico ni por incrementos de costes que no reflejan economías de escala", afirmó en una nota Curbelo, quien insistió en que los aeropuertos del archipiélago cumplen una función estructural para garantizar la igualdad de oportunidades y la competitividad de las islas.

Por ello, el presidente del Cabildo reiteró la necesidad de que el Gobierno de España y los organismos reguladores contemplen un tratamiento diferenciado para los aeropuertos canarios dentro del DORA III, preservando unas condiciones tarifarias que no encarezcan los desplazamientos de residentes.

Curbelo concluyó señalando que la defensa de una conectividad aérea "asequible y eficiente" es una prioridad estratégica para La Gomera y para el conjunto de Canarias, y apeló al diálogo entre las partes para alcanzar una "solución equilibrada" que garantice inversiones, sostenibilidad financiera y protección del interés general.