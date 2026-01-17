El Cabildo de Gran Canaria activará el PEIN en modo de alerta por previsión de fuertes vientos en la jornada de mañana

Archivo - El Cabildo de La Gomera activa el Plan de Emergencias Insular por la alerta máxima de vientos - CEDIDO POR CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha activado el Plan Insular de Protección Civil (PEIN) ante la previsión de fuertes vientos desde las 00.00 horas del 18 de enero, es decir, a partir de la medianoche del sábado al domingo.

En concreto, queda declarada la alerta a partir de la cota de los 1.300 metros sobre el nivel del mar, y por debajo de esa altitud la situación es de prealerta, según ha informado este sábado la corporación insular en una nota.

La previsión meteorológica apunta que habrá rachas de viento fuertes que alcanzarán o superarán los 70 kilómetros por hora, así como rachas localmente muy fuertes que podrán alcanzar y superar los 90 kilómetros por hora en las cumbres.

Por ello, el Cabildo recomienda extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo en zonas más elevadas.

La decisión se adopta a la vista de las previsiones de la AEMET y tras la activación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) por parte del Gobierno de Canarias. ç

En concreto, en la jornada de este domingo, habrá un dominio de un viento general del noroeste, que rolará hacia el norte en la segunda mitad del día, afectando en mayor medida a las cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas, así como a Lanzarote y Fuerteventura en horas centrales.