El Cabildo de Gran Canaria da por finalizadas las obras de emergencia en la vía GC-654

El Cabildo ultima las obras de emergencia de la GC-654 por la borrasca Therese y recupera la conexión con Risco Blanco - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria ha dado por finalizadas las obras de emergencia de la carretera GC-654, entre los pueblos de Rosiana y Tunte, a través de Lomo Taidia, Risco Blanco y El Sequero.

La vía fue abierta al tráfico el pasado 7 de agosto, cuando finalizaron las actuaciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y circulación, según ha informado la Corporación insular.

Sólo falta por realizar la reposición de las barreras dinámicas, y una pequeña estabilización de talud en el punto kilométrico 9+050.

La actuación, que ha contado con una inversión de 700.000 euros, ha permitido restituir la estabilidad estructural de la vía y devolver su conectividad estabilizando taludes, reconstruyendo la plataforma y reponiendo los sistemas de seguridad y señalización.

Las actuaciones acometidas han tenido lugar en los puntos kilométricos 5+850 y en el 6+920 de la GC-654. Además, en los puntos kilométricos 2+080 y 2+250 se han repuesto mallas y cables de barreras dinámicas.

Los trabajos, que comenzaron en abril, están casi finalizados, actualmente solo queda una zona en la que se están perfilando taludes, rellenando oquedades y rellenando mallas, trabajos que previsiblemente terminarán en la primera quincena de septiembre.

Con la obra ya concluida en su mayor parte, la carretera GC-654 de Risco Blanco recupera su plena operatividad y garantiza la seguridad del tráfico en diversos puntos que presentaban riesgo de colapso debido a la gran inestabilidad de la plataforma y el alto riesgo de deslizamientos de rocas. Gracias a la reapertura de esta vía se recupera la conexión directa con Tunte.