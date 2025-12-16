El Cabildo de Gran Canaria mantiene el PEIN en prealerta por riesgo de desprendimientos y continúan 3 vías cortadas

Archivo - Deprendimiento de rocas en Gran Canaria (foto de archivo) - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Plan Insular de Protección Civil de Gran Canaria-PEIN del Cabildo de Gran Canaria ha informado este martes que la situación de prealerta por riesgo de desprendimientos se mantendrá hasta el 26 de diciembre tras el impacto que tuvo la borrasca 'Emilia' y que mantiene aún tres carreteras cortadas en diferentes puntos.

En concreto, aún permanecen cortadas las carreteras GC-400, en el kilómetro 3; la GC-200, en el acceso a Tirma, y la GC-231, en el acceso a El Sao.

Sin embargo, se ha dado por finalizada la alerta que se mantenía hasta este martes por fenómenos costeros, según ha informado el Cabildo de Gran Canaria en nota de prensa.

La borrasca 'Emilia' ha dejado en Gran Canaria un total de 1.230 incidencias, a las que hizo frente un operativo integrado por 225 bomberos, entre urbanos y forestales, junto a 300 efectivos de Protección Civil y 270 operarios de carreteras, y a los que se sumó el personal de los ayuntamientos de los distintos municipios de la isla.

En cuanto a los incidentes más numerosos se encuentran los 586 desprendimientos que se vivieron en las vías grancanarias, seguidos por los 397 relacionados con problemas de seguridad, entre los que destacaron los 370 vinculados a vehículos y tráfico, que no fueron catalogados como accidentes; así como los 13 generados por desórdenes en la vía pública y otros 14 de diversa índole.

También se solucionaron 171 incidencias vinculadas a fallos de suministros básicos, se realizaron 39 achiques de agua, se actuó en 16 accidentes, diez de ellos de tráfico y los seis restantes de otras características, y se sofocaron cinco incendios urbanos.

Asimismo se atendieron cinco requerimientos de información sobre recursos y servicios de Emergencias, se efectuaron tres rescates y asistencias por incidencias con animales y otros tres de carácter preventivo, además de la apertura de dos puertas, dos intervenciones más por el disparo de sendas alarmas y un último incidente de otras características.