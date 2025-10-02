El Cabildo de Gran Canaria trabaja en una ecotasa específica para acceder al Roque Nublo

Archivo - Turistas en la subida al Roque Nublo, en Gran Canaria. Senderismo, cumbre de Gran Canaria - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, ha afirmado este jueves que se está trabajando en la implementación de una ecotasa específica para acceder al Roque Nublo.

"Es posible que veamos en breve, en unos meses, una tasa o una cuota para acceder, sobre todo, al Roque Nublo", ha dicho durante el transcurso de una entrevista en el programa 'A buenas horas', con José Luis Martín, que se emite en plataformas digitales y que recoge Europa Press.

Al respecto, señaló que se ha pensando principalmente en este emblema natural de Gran Canaria, ya que los accesos son más fáciles de acotar que otros espacios como pueden ser las Dunas de Maspalomas.

"Está encima de la mesa y será tanto Presidencia como por la Consejería de Medio Ambiente las que lo lleven a cabo. Yo creo que terminaremos viento una tasa de esas características también en Gran Canaria", dijo para subrayar la naturaleza transversal y colaborativa de la iniciativa.

Cuando se le pregunta si esta tasa será una realidad antes de que finalice 2025, Álamo prefiere ser cauto, sin "generar expectativas ni engañar a nadie", subrayando que se está trabajando ello desde hace meses evaluando "los pros y los contras".

Por su parte, reconoció la complejidad de la media, citando el ejemplo de Tenerife y su tasa para el Teide, donde se cobra por un servicio de información para diferenciar entre residentes y no residentes. Este modelo, si "tiene recorrido, generará jurisprudencia" y allanará el camino para otras instituciones.

Para el consejero de Turismo, la clave reside en la recopilación de datos, la evaluación de la rentabilidad y la determinación de cuánto debe ser la tasa, considerando la necesidad de nuevos servicios y personal para el control. "Más pronto que tarde tendremos una tasa de esas características en Gran Canaria", concluyó.