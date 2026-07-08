El Cabildo de El Hierro aprueba una subvención de 100.000 euros para cubrir necesidades sanitarias tras los terremotos

VENEZUELA, LA GUAIRA - JUNE 29, 2026: A building falls apart after the June 24 earthquakes in the Caribbean Sea coast city of Catia La Mar, the latest figures bringing the death toll to 1,400. Best quality available,Image: 1113288067, License: Rights-mana - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

VALVERDE (EL HIERRO), 8 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de El Hierro ha aprobado la concesión de una subvención directa y extraordinaria de 100.000 euros a la Fundación España Salud (FES) con el objetivo de atender las necesidades sanitarias más urgentes de los emigrantes herreños y sus descendientes residentes en Venezuela, tras los dos terremotos de gran magnitud registrados el pasado 24 de junio y que han provocado una grave crisis humanitaria en el país.

Debido a esta emergencia, la institución insular ha optado por realizar una concesión directa de esta subvención sin esperar a la finalización del plazo ordinario de justificación, al considerar que se concurren "razones de interés social y humanitario" que requieren una respuesta inmediata y hacen "inviable" una convocatoria pública.

Esta actuación, además, se encuentra prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028, que contempla una partida específica destinada a atender situaciones de emergencia que afecten a la comunidad herreña residente en Venezuela, recoge una nota del Cabildo.

La ayuda permitirá financiar la atención médico-quirúrgica y farmacéutica de emigrantes nacidos en la isla de El Hierro, residentes en Venezuela, y de sus descendientes hasta segundo grado de consanguinidad que carezcan de seguro médico y se encuentren en situación de necesidad.

La cobertura incluye gastos de hospitalización, material médico-quirúrgico y de síntesis, medicamentos, consultas y exámenes ambulatorios.

Esta subvención, además, garantizará por primera vez la cobertura sanitaria a todos los herreños y herreñas independientemente de su edad, tal y como se anunció por parte de la comitiva del Cabildo de El Hierro el pasado mes de mayo en el marco de su visita institucional a Venezuela.

"Cuando una emergencia golpea a nuestra comunidad fuera de la isla, las administraciones tenemos la obligación de responder con rapidez. No podíamos esperar a los plazos administrativos mientras hay familias que necesitan atención sanitaria urgente", señaló la vicepresidenta del Cabildo, Ana González.

Asimismo, cubrirá aquellos casos de personas beneficiarias del PRN o del convenio del Gobierno de Canarias cuyos gastos de hospitalización o intervenciones quirúrgicas superen la cobertura máxima establecida por la Fundación España Salud, garantizando una financiación adicional para hacer frente a tratamientos de especial complejidad.

Paralelamente, la institución herreña continúa trabajando en la tramitación de la subvención a la Asociación Civil Amigos del Garoé, para acelerar los trámites una vez se ha finalizado el plazo de justificación de la subvención del año precedente.

El objetivo es conceder la subvención de 2026 con la mayor premura, para reforzar la atención y el acompañamiento a la comunidad herreña residente en Venezuela.

Asimismo, desde el Cabildo se evaluará de forma conjunta con estas asociaciones la necesidad de activar el Fondo de Contingencia, para coordinar las ayudas y seguir apoyando a las personas afectadas.