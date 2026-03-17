El Cabildo lanza una nueva edición de la 'Escuela Tenerife Joven' con más de 100 cursos

Presentación de la 'Escuela Tenerife Joven' - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Juventud, ha puesto en marcha la nueva edición de la 'Escuela Tenerife Joven', un programa que ofrece más de 100 cursos de formación online, presencial y semipresencial, a jóvenes de entre 16 y 34 años.

El consejero de Juventud y Formación del Cabildo de Tenerife, Serafín Mesa, presentó este martes en rueda de prensa los detalles y las novedades del proyecto, acompañado de la técnica del área, Silvia Pérez.

Mesa explicó que el objetivo de esta plataforma educativa es ofrecer a la juventud tinerfeña la oportunidad de desarrollar habilidades y competencias profesionales que mejoren su currículum y su inserción laboral.

"En este mandato, la Escuela Tenerife Joven ha alcanzado a más de 20.000 personas jóvenes, brindándoles conocimientos y herramientas que mejoran su empleabilidad. Con esta programación, no solo ofrecemos formación, sino que conectamos a nuestra juventud con las empresas de su entorno, creando un ecosistema de crecimiento mutuo", explicó el consejero.

Esta edición comprenderá 1.300 horas de formación online; 620 horas de formación presencial y 360 horas de cursos a la carta, alcanzando un total de 28 municipios.

Durante los meses de abril y mayo se ofrecerán 42 cursos, con temáticas diferentes, desde la inteligencia artificial, el diseño gráfico para redes sociales, entrenamiento personal y deportivo, o primeros auxilios, entre muchos otros.

Las inscripciones a todas las acciones formativas pueden realizarse a través de la página web Tenerife Joven y Educa (https://tenerifejovenyeduca.com/tuescuelatenerifejoven/4176-...).

FORMACIÓN A LA CARTA

Entre las novedades del programa destaca el refuerzo de la 'Formación a la Carta', una línea que se lanzó en 2025 como proyecto piloto con la finalidad de ofrecer a las personas inscritas en los cursos una experiencia real en empresas de la isla.

Con un total de 60 horas de duración, los cursos a la carta permiten adquirir conocimientos especializados, con un método esencialmente práctico, al dividirse en un 25% de clases teóricas y un 75% de prácticas en empresas, recoge una nota del Cabildo.

Dentro de esta modalidad se ofrecerán en 2026 los siguientes ciclos: "Atención al cliente"; "Técnicas de Recursos de Animación Social; "Inventariado y Gestión de Almacenes"; "Atención al cliente"; "Camarero/a: Servicio y Protocolo"; "Monitor de ocio y tiempo libre" y "Planificación de Eventos Culturales y recreativos".

"La mayor parte de la formación se desarrolla dentro de la empresa, lo que garantiza a las personas participantes un aprendizaje real y les permite construir redes de contacto que son fundamentales para su inserción laboral", expresó Mesa.

Otro de los pilares de esta estrategia son los cursos por municipios, diseñados para acercar a la población joven la oportunidad de formarse, sin importar el lugar en el que se encuentren.

Esta estrategia ofrece tres modalidades, online (25 horas lectivas), presencial (20 horas) y semipresencial (20 horas), con el objetivo de que las personas inscritas puedan compaginar la formación con un empleo o con otros estudios.

En los últimos tres años, la 'Escuela Tenerife Joven' ha ofrecido más de 6.000 horas de formación, de las cuales 3.000 se han impartido en la modalidad online y 1.800 de manera presencial.

Además, 1.000 horas corresponden a los "cursos a la carta", la línea creada en 2025 para ofrecer a las personas inscritas prácticas en empresas.

Entre las acciones formativas más demandadas se encuentra el curso de Diseño Gráfico para redes sociales; el de inglés básico y aplicado al sector servicios; cursos técnicos especializados para jóvenes, así como el de Monitor de Juegos y Dinámicas Infantiles o el de Manipulador de Alimentos.