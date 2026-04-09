El Cabildo lanza un proyecto para crear una comunidad de talento joven en Madrid y conectarla con empresas de Tenerife

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en la presentación de un proyecto para conectar talento joven de la isla - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, en colaboración con la consultora Hunger4Innovation y varias empresas, impulsa un proyecto dirigido a organizar, activar y reconectar el talento joven tinerfeño que ha emigrado, especialmente el que reside en Madrid y alrededores, convirtiéndolo en una oportunidad de desarrollo para la isla.

La iniciativa fue presentada este jueves en rueda de prensa por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el consejero insular de Juventud y Formación, Serafín Mesa; el consejero insular de Investigación, Innovación y Desarrollo, Juan José Martínez y el cofundador de Hunger4innovation, Sixto Lecuona.

Asimismo, participaron representantes de empresas colaboradoras del proyecto, como el director técnico de la Constelación Canaria, Ignacio Sidrach-Carona y el director de Talento de Hospiten, Lucas Romero.

Dávila destacó que "este proyecto supone un cambio de enfoque donde el talento que ha salido de la isla deja de verse como una pérdida para convertirse en una oportunidad y crear una red estratégica que se debe activar".

En este sentido, subrayó la importancia de escuchar activamente a los jóvenes que residen fuera y reforzar su papel como motor de desarrollo.

"Queremos ser facilitadores de oportunidades, conectar el talento con las empresas y posicionar al Cabildo como un actor activo también fuera de nuestro territorio", señaló Dávila, quien añadió que "la conexión y el retorno del talento deben estar ligados a la innovación, la diversificación económica y la mejora del mercado laboral".

El consejero de Juventud y Formación, Serafín Mesa, subrayó que uno de los principales objetivos de la iniciativa es "la creación de una comunidad que reúna en Madrid a jóvenes tinerfeños y les conecte de forma continuada con grandes empresas de las islas, de manera que puedan conocer de forma casi instantánea cuáles son las ofertas de trabajo y las iniciativas que esas compañías están impulsando".

Mesa apuntó que Tenerife está transformando su modelo productivo, con un crecimiento destacado de las contrataciones en sectores atractivos para la población joven, como el tecnológico, el audiovisual, o el científico, con áreas punteras como la biomedicina.

"Creemos en el talento tinerfeño y las instituciones debemos jugar un papel clave, promoviendo todas las acciones necesarias para promover el regreso de jóvenes que cuentan con una alta cualificación. Por eso vamos a ir a buscarlos y a ponerles sobre la mesa todas las oportunidades laborales y las opciones que faciliten ese retorno", expresó.

Por su parte, el consejero insular de Investigación, Innovación y Desarrollo, Juan José Martínez, explicó que el Cabildo de Tenerife trabaja también para retener talento local.

"Queremos que las vacantes que está generando el sector científico y tecnológico en la isla sean cubiertas por talento tinerfeño y canario", apuntó.

PRIMERA CITA: 15 DE ABRIL

El proyecto contempla iniciativas como encuentros de networking, impulsados por la institución insular como palanca para generar comunidad y acercar a los jóvenes a las oportunidades en su territorio de origen.

En ese sentido, y como punto de partida, el Cabildo celebrará un encuentro en Madrid el próximo 15 de abril en Impact Hub Gobernador, que reunirá a cerca de 100 asistentes, entre jóvenes profesionales, estudiantes de posgrado, emprendedores y perfiles cualificados.

Este primer evento nace con la vocación de generar un espacio real de conexión entre personas de Tenerife residentes en Madrid, reforzando su vínculo emocional y el arraigo con la isla.

Además, permitirá facilitar oportunidades profesionales y posicionar al Cabildo y a las empresas participantes como entidades cercanas, activas y comprometidas con el talento fuera del territorio.

El proyecto se apoya en una alianza público-privada en la que el Cabildo actúa como 'partner' institucional junto a entidades como Cajasiete, Club Deportivo Tenerife, Telespazio y Hospiten, entre otras.

La iniciativa responde también a la realidad actual del talento que participará en el encuentro, en el que cerca del 60% no mantiene en la actualidad un vínculo profesional con Tenerife, aunque le gustaría desarrollarlo, mientras que el 100% se plantea regresar a la isla en el medio o largo plazo o en función de futuras oportunidades.

Además, más del 90% de los asistentes muestra disposición a participar activamente en una comunidad de talento vinculada a Tenerife, especialmente si esta les conecta con oportunidades profesionales relevantes.

Estos datos ponen de manifiesto que el talento canario no está desconectado por falta de interés, sino por la ausencia de estructuras que faciliten su vinculación con el tejido económico de las islas, recoge una nota del Cabildo.

Así, la iniciativa busca ir más allá de acciones puntuales y avanzar hacia un sistema estable que permita consolidar una comunidad activa, favorecer el retorno de profesionales cualificados, facilitar el acceso a empleo de calidad y crear una red de embajadores canarios en el exterior.

El proyecto contempla un desarrollo progresivo con fases de lanzamiento, crecimiento y consolidación.