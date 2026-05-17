El Cabildo de Lanzarote reclama al Estado la instalación del SIVE en la isla, que ya acumula "años de retrasos"

Archivo - El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort - CABILDO DE LANZAROTE - Archivo

Tildan de "incomprensible" que se continúe sin disponer de un sistema "estratégico" para el control de las rutas migratorias

ARRECIFE (LANZAROTE), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort (CC), ha reclamado este domingo explicaciones al Estado sobre la situación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en Lanzarote, una infraestructura tecnológica cuya instalación acumularía "años de retrasos" pese a haber sido adjudicada y anunciada en ocasiones.

Detalla el dirigente insular en una nota que, en las últimas semanas habrían arribado a Lanzarote aproximadamente 200 personas migrantes, entre ellos 11 menores, una situación que evidenciaría "las carencias" en materia de control y vigilancia marítima en una frontera sur de Europa, que soporta "una presión constante".

Ha considerado "incomprensible" que la isla continúe sin disponer plenamente de un sistema considerado "estratégico" para la vigilancia exterior y el control de las rutas migratorias y del narcotráfico en el Atlántico. "Estamos hablando de una infraestructura que lleva años anunciándose, con inversiones comprometidas y obras adjudicadas, mientras la realidad migratoria de Canarias sigue aumentando y Lanzarote continúa esperando", ha advertido el presidente insular.

El presidente del Cabildo entiende que el Estado debe aclarar públicamente cuál es la situación administrativa y técnica real del SIVE en Lanzarote, qué problemas han impedido su puesta en marcha y cuáles son los plazos previstos para su entrada en funcionamiento.

En este sentido, puntualiza, será el senador Pedro San Ginés (CC) quien traslade estas cuestiones a la Cámara Alta con el objetivo de recabar información oficial del Ministerio del Interior sobre el estado actual del proyecto y las previsiones del Gobierno central.