El Cabildo de Lanzarote urge al Estado a activar el SIVE ante el "repunte" de la presión migratoria en la isla

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort - CEDIDO POR CABILDO DE LANZAROTE

ARRECIFE (LANZAROTE), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, ha urgido al Estado a poner en marcha el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) para anticipar los rescates y evitar pérdidas humanas en el mar ante el "repunte" de la presión migratoria y tras una madrugada con 150 personas rescatadas.

En un comunicado, el máximo dirigente insular ha señalado que es "desolador" constatar que la ruta atlántica "siga poniendo en riesgo la vida y la seguridad de cientos de personas que se lanzan al mar en condiciones infrahumanas".

"Lanzarote --continuó-- ha demostrado con creces su compromiso humanitario, pero no podemos normalizar que nuestras costas sean el escenario de un goteo incesante de barcazas sin que existan las herramientas preventivas adecuadas por parte del Estado".

La costa lanzaroteña registró una intensa actividad asistencial en la madrugada del miércoles, 8 de julio, con la llegada de tres embarcaciones clandestinas con 148 personas a bordo, siendo la primera vez que llega a la isla una lancha neumática con 122 personas.

Por su parte, el consejero del área de Bienestar Social e Inclusión de la corporación, Marci Acuña, puso el foco en las reiteradas reclamaciones efectuadas a la administración del Estado respecto a las herramientas tecnológicas de fronteras.

"En incontables ocasiones hemos exigido al Gobierno la activación definitiva e inmediata del SIVE en la isla, pues resulta inadmisible que sigamos sin contar con este equipamiento a pleno rendimiento al ser una herramienta vital para detectar de forma temprana estas travesías, coordinar con éxito las labores de auxilio y evitar que se sigan perdiendo vidas de forma trágica en nuestro entorno marítimo", subrayó.

Con todo, el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha incidido en que "la prioridad absoluta debe ser siempre la salvaguarda de las vidas humanas y los derechos fundamentales, por lo que resulta imperativo abandonar la pasividad actual del Estado y articular una estrategia de coordinación firme, dotada de medios materiales, económicos y de vigilancia que impida que el archipiélago asuma en solitario el peso de esta crisis".