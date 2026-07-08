El Cabildo muestra "toda su predisposición" a Santa Cruz de Tenerife para agilizar el desmantelamiento de la Refinería

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha mostrado este jueves "toda la predisposición" de la institución insular al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de agilizar el desmantelamiento de la Refinería ubicada en la capital tinerfeña así como el traslado del material combustible al municipio de Granadilla.

"Mostramos toda nuestra predisposición. Santa Cruz de Tenerife sabe que tiene nuestra colaboración y predisposición, tanto en términos económicos como administrativos", ha señalado la presidenta insular en rueda de prensa por acuerdos de Consejo de Gobierno insular tras ser preguntada por la cuestión.

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, ha solicitado el "liderazgo" del Cabildo para agilizar el desmantelamiento de la Refinería, a lo que Rosa Dávila hoy ha mostrado "toda su predisposición" al consistorio, ya que "gracias al Cabildo se ha impulsado Santa Cruz Verde 2030", que permite "lo que ya ocurre: el desmantelamiento y la necesidad de traslado del almacenamiento de combustible a otro punto".

La presidenta del Cabildo ha recordado que, en el municipio de Granadilla, concurren varias infraestructuras "críticas" para Tenerife, desde un puerto hasta una central térmica, así como una parcela industrial que, en este caso, estará "llamada a albergar distintos puntos en los que se pueda el almacenar combustible" de la Refinería.

PLANTA DE HIDRÓGENO VERDE

En paralelo, el Consejo de Gobierno del Cabildo ha dado luz verde este miércoles al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Granadilla con el objetivo de sacar adelante como 'Proyecto de Interés Insular' la creación de una Planta de Hidrógeno Verde, impulsada por Disa, en una parcela del Polígono Industrial.

Se trataría de una infraestructura "clave" que simboliza el primer Proyecto de Interés Insular (PII) en Canarias que integraría simultáneamente la ordenación de la parcela y la gestión urbanística, lo que permitirá la ejecución inmediata de la actuación cuando se apruebe su PII, prevista para el próximo pleno de la corporación.

"El Cabildo ya tiene cumplimentado la totalidad del expendiente. Es un hito importante para la isla de tenerife en su apuesta por energías renovables, a través de la colaboración con el Ayuntamiento de Granadilla", ha señalado la presidenta insular Rosa Dávila, apoyada por el vicepresidente Lope Afonso, que ha destacado el carácter "clave" de un proyecto que permitirá avanzar hacia la sostenibilidad y seguridad energética en la isla.