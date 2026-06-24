Cabildo, navieras y Autoridad Portuaria trabajan en el desvío del tráfico de mercanías del puerto de Los Cristianos

Archivo - La presidenta insular, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en rueda de prensa por Acuerdos de Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha avanzado este miércoles que la institución insular ya trabaja con navieras y Autoridad Portuaria en desviar el tráfico de mercancías del Puerto de los Cristianos de la isla con el objetivo de aliviar la presión que sufre un entorno "clave" que conecta con las islas verdes.

En rueda por acuerdos de Consejo de Gobierno, y tras ser preguntada por la reciente manifestación vecinal en Los Cristianos (Arona) respecto al proyecto de ampliación del Puerto, Dávila ha señalado que es a Autoridad Portuaria a quien le correspondería la reorientación del proyecto para que "todo el mundo esté satisfecho".

Sin embargo, ha advertido, el Cabildo "ya" trabajaría en una de las reclamaciones expresadas en la manifestación, y que pasa por intentar desviar el tráfico de mercancías hacia el puerto de Granadilla y de Santa Cruz de Tenerife para "absorber" un volumen de tráfico que perturba la calidad de vida de los ciudadanos.

De hecho, ha precisado, uno de las navieras que opera en el Puerto de Los Cristianos ya ha modificado una de sus rutas, con origen en La Palma, y que supone el desvío de unos "80 camiones" al puerto capitalino.

"Seguimos trabajando en el objetivo de quitar presión sobre las carreteras del sur, seguimos avanzando en retirar vehículos pesados de mercancias del tránsito de las carreteras y tramas urbanas", ha añadido.