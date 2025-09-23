El Cabildo de La Palma insta a convocar una reunión de la Comisión Mixta para coordinar e impulsar la reconstrucción

Archivo - Vista de la colada junto a plataneras en una finca en el municipio de Tazacorte - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha dirigido un escrito formal al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, solicitando la convocatoria urgente de una sesión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a la isla de La Palma.

La petición se realiza ante la necesidad de impulsar de manera coordinada y ágil el proceso de recuperación, cuatro años después de la erupción volcánica del Tajogaite.

En el documento, el presidente insular subraya que, aunque se han logrado avances, persisten desafíos "cruciales" que exigen una acción renovada por parte de todas las administraciones y la Comisión Mixta es considerada un órgano "fundamental" para garantizar la eficacia y la cogobernanza en este proceso.

Sergio Rodríguez señala en una nota que ha transcurrido un "tiempo considerable" desde la última reunión de este órgano mientras la población afectada continúa "enfrentándose a graves incertidumbres".

Entre los asuntos de máxima prioridad que requieren un impulso político y técnico se encuentran la aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación del territorio afectado y la agilización de las ayudas pendientes.

También sobre la mesa, a juicio del Cabildo, está la consolidación de soluciones habitacionales definitivas, la recuperación de las infraestructuras viarias y la reactivación del tejido productivo, especialmente el agrícola.

Sergio Rodríguez hace hincapié en que, además, es necesaria la realización de esta comisión, en la que se exponga la realidad socioeconómica de la isla, y se aclaren las declaraciones realizadas recientemente por el propio ministro, en las que se hace un "análisis sesgado" de la situación actual de La Palma al defender los buenos datos económicos de la isla.

Así, el presidente palmero reclama que esta convocatoria urgente tiene el objetivo de analizar la ejecución de los acuerdos previos, evaluar los obstáculos existentes y establecer un calendario de actuaciones prioritarias para el próximo semestre.

La meta es renovar el compromiso político y financiero para asegurar que "no se deje a nadie atrás en este largo camino hacia la recuperación total de nuestra isla", destacó.