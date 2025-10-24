El Cabildo resalta la solidez de la economía de Tenerife con 7.390 ocupados más y bajada del paro al 12,6% en la EPA

Archivo - Paro.- Tenerife lidera la creación de empleo en junio, con más de 28.000 nuevos contratos, un 12,5% más - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó este viernes que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) "confirman la solidez de la economía tinerfeña y el compromiso de todos los sectores por generar empleo estable y de calidad", con 434.050 personas ocupadas, lo que supone 7.390 más que hace un año, y una tasa de paro que cae del 13,3% al 12,6%.

La población activa en el tercer trimestre también experimenta un avance, con un total de 496.770 personas, 4.480 más que en el mismo período del año anterior mientras que el paro juvenil ha descendido en la isla en 1.100 personas.

Dávila añadió que el crecimiento del empleo en Tenerife no solo refleja una "reactivación" del mercado laboral, sino también la "confianza" de las empresas y la ciudadanía en el futuro de la isla.

"Continuaremos trabajando para que este crecimiento llegue a todos los municipios y se traduzca en mejores condiciones para las familias", explicó.

Por su parte, el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, indicó que "los datos reflejan que Tenerife avanza con paso firme hacia un mercado laboral más sólido y estable".

En su opinión, "el aumento de la población activa y ocupada muestra la confianza de la ciudadanía en la economía insular y confirma que nuestras políticas están dando resultados".

Esta mejora, añadió, "nos impulsa a seguir apostando por la formación, la innovación y las políticas activas de empleo que garanticen igualdad de oportunidades, nuestro compromiso es continuar construyendo una isla más preparada, competitiva e inclusiva, donde cada persona pueda desarrollar su talento y acceder a un trabajo digno".