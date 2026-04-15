El Cabildo de Tenerife acuerda con la DGT iniciar la primera fase de grúas exprés en los "próximos meses" - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La isla de Tenerife implementará, en los próximos meses, la primera fase del sistema de retirada de vehículos accidentados mediante grúas exprés en sus carreteras, según ha avanzado este miércoles la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, al término de una reunión en Madrid con el director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro.

El sistema se consolidará, posteriormente, con un protocolo de colaboración entre la DGT y el Cabildo, ha precisado el Cabildo en una nota.

La presidenta acudió a la reunión en Madrid acompañada por el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, y la consejera de Movilidad, Eulalia García, y por parte de la DGT también estaban presentes el subdirector de Movilidad y la subdirectora de Circulación. El encuentro contaba con el objetivo de abordar los grandes problemas y desafíos del tráfico en la isla de Tenerife.

Otro de los acuerdos establecidos, destaca la corporación insular, es el relativo al refuerzo del sistema de monitorización en la TF-5, donde se actuará en un tramo de algo más de 20 kilómetros que contará con seguimiento desde el Centro de Control de Carreteras del Cabildo, en coordinación con la DGT, con el objetivo de mejorar el control en una vía que actualmente presenta problemas de saturación.

Asimismo, la corporación insular ha trasladado su "disponibilidad" en licitar un equipamiento que permita monitorizar los más de 20 km de la TF5 en la zona norte para saber qué ocurre, e informar a los conductores sobre qué está pasando, con la intención de ir buscando soluciones.

ESPACIOS PROTEGIDOS

Un tercer asunto abordado ha sido el de la regulación del tráfico en espacios naturales protegidos. En este ámbito, la colaboración con la Guardia Civil, la DGT, el Cabildo y los municipios será "clave" para evitar la saturación y preservar estos espacios naturales.

En definitiva, tanto la Dirección General de Tráfico como el Cabildo de Tenerife han coincidido en la necesidad de afrontar de manera conjunta los retos derivados del tráfico y los atascos en la isla.

"Esto implica avanzar en infraestructuras como los terceros carriles, pero también seguir trabajando en la regulación del tráfico, la ordenación de la movilidad y el impulso del transporte público, siempre desde la colaboración institucional", ha precisado la presidenta.