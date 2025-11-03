El Cabildo de Tenerife adjudica a dos empresas el mantenimiento de las paradas de guaguas: tres años y 3,7 millones

Archivo - Parada de guagua en La Cuesta, en La Laguna - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha adjudicado a dos empresas --Envera empleo y Efico-- su primer contrato de mantenimiento de paradas de guaguas por importe de 3,7 millones y una duración de tres años.

Así lo han avanzado a los medios de comunicación en rueda de prensa la presidenta tinerfeña, Rosa Dávila, y la consejera de Movilidad, Eulalia García, quienes han señalado que será un "salto notable" en la mejora de la calidad de la experiencia de los usuarios del transporte público.

En concreto, el contrato se ha dividido en dos lotes, uno para la zona Norte y La Laguna, que comprende 1.179 paradas y 1.072 en el área sur y Santa Cruz de Tenerife --quedan al margen del contrato algo más de un centenar de paradas que son competencia de los ayuntamientos--.

Cada empresa va a disponer de cuatro vehículos que se moverán en cuadrillas por las comarcas para evaluar el estado de cada parada, con un total de ocho trabajadores por compañía.

Dávila ha apuntado que se hacía "imprescindible" mejorar la calidad de la experiencia del viaje, tanto en comodidad como en seguridad, y el contrato incluirá también labores de limpieza, pequeñas obras de reforma que sean necesarias y tener actualizados los servicios de información.

Ha indicado también que se este año se han adquirido 342 nuevas guaguas y se han incorporado más de 300 trabajadores a Titsa --la mayoría conductores-- para hacer frente al "desafío extraordinario" del incremento de pasajeros, pues este año se prevé cerrar con más de 87 millones frente a los 44 que había antes de la gratuidad.

En ese sentido ha resaltado que tras el gran crecimiento de 2024 pensaban que este año sería algo más "plano" pero el incremento medio supera el 6%, con más de un 10% en algunas rutas.

Dávila ha puesto como ejemplo la línea 108 que conecta la capital con Icod de los Vinos y que va llena de manera permanente por lo que ha anunciado refuerzos, la próxima puesta en marcha de vehículos de dos pisos y la posibilidad de eliminar alguna parada intermedia para priorizar que los usuarios sean los que hacen largos trayectos.