El Cabildo de Tenerife aportará 500.000 euros para sufragar la visita del Papa a la isla

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife aportará 500.000 euros de fondos propios para sufragar la visita del Papa Leon XIV a la isla el próximo mes de junio, en línea con lo que van a hacer el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria.

La medida se aprobó por unanimidad en el último pleno de la corporación celebrado hace algo más de una semana en una modificación de crédito incluida en el presupuesto de la corporación y que incluye diversas acciones por algo más de 15 millones.

Dávila ha enmarcado este gasto, que "ya había sido hablado" tanto con la Conferencia Episcopal como con el Obispado, en la "voluntad de colaborar" con la visita del Papa, que en el caso concreto de Tenerife, realizará una misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y prevé visitar algún centro de migrantes.