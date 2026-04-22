El Cabildo de Tenerife apoya el decreto canario 'anticrisis' y ve "precipitado" evaluar la pérdida de ingresos por IGIC

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha cerrado filas este miércoles con el decreto 'anticrisis' elaborado por el Gobierno de Canarias para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio y ve aún "precipitado" hacer cálculos sobre el impacto que va tener la rebaja del IGIC en la financiación de las corporaciones insulares.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que aunque se han retocado varios productos a la baja no descarta que la recaudación final siga subiendo por efecto de la inflación dada la "presión" de la inflación.

Dávila ha comentado que "es responsable, es prudente y sobre todo deseable" que acabe la guerra y todos los conflictos internacionales que "están impidiendo que haya un tránsito normal de la mercancía" y tienen también "impacto" sobre el coste de la energía.

Ha lamentado que el decreto estatal no reconoce la singularidad de las islas con medidas que los a canarios "ni nos van ni nos vienen", caso de la bajada del IVA, y ha insistido en que es bueno llevar a cero el tipo del IGIC en algunos productos para "aliviar" a las familias sin que ello implique directamente una merma de la recaudación.