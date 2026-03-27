El Cabildo de Tenerife aprueba convertir la Casa Borges-Estévanez en museo de escritores y centro literario

José Carlos Acha, consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes, a través de una moción, que la Casa Borges-Estévanez, propiedad de la corporación insular, se destine a la realización de actividades literarias y artísticas de índole multidisciplinar.

El destino y uso de este histórico inmueble se articulará, a través del Área de Cultura, en una actividad prioritariamente literaria, como Casa Museo Escritores y Centro de Creación de Literatura en la isla de Tenerife, sin abandonar, en ningún caso, la interacción con las demás artes, ni su vinculación con el pensamiento crítico artístico y político.

Asimismo, el Cabildo aprobará un plan estratégico que "incluirá las normas de organización y funcionamiento del centro que, aparte del destino prioritario, permitirá un uso multidisciplinar que genere lugares expositivos, organización de talleres y conferencias relacionadas con las artes, la imagen, además de presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas y talleres literarios que fomenten el pensamiento crítico y artístico".

El inmueble dispondrá de un espacio expositivo permanente que exponga y difunda la importancia histórica, cultural, política y literaria de la Casa Borges-Estévanez, como se recoge en el proyecto actualmente adjudicado.

La Casa Borges Estévanez, sita en La Laguna, es un espacio de gran significación en la cultura de Canarias, una casona rural y una hacienda acomodada, ubicada en el pago de Santa María de Gracia, que cuenta con unos 500 metros cuadrados construidos, y 12.000 metros cuadrados de finca.

El inmueble dispone de una planta en forma de 'U', con la crujía norte más desarrollada, y con un patio empedrado abierto hacia el sur.

La planta superior cuenta con galerías cerradas, con pequeñas ventanas acristaladas y la fachada este cuenta con un balcón cerrado en planta alta.

Como elemento destacado, además, un gran aljibe abovedado con brocal cuadrado.

La finca se completa con una serie de dependencias anejas entre las que se incluyen las antiguas cuadras o el estudio del artista Borges Salas, recoge una nota del Cabildo.

Construida entre 1733 y 1735 por la familia Meade, de ascendencia irlandesa, uno de sus integrantes fue José Murphy y Meade, político que logró tras la declaración de la provincia de Canarias en 1821, que Santa Cruz de Tenerife asumiera la capitalidad en 1822.

La casa es también recuerdo permanente del afamado artista tinerfeño Borges Salas, quien vivió y tuvo su estudio en la misma, y cuya escultura de la Fecundidad ilumina la fuente central del Parque García Sanabria, como símbolo de las artes y de la naturaleza.

Artista que publicó dibujos en la Revista Cultural la Esfera, en la Revista Blanco y Negro, llegó a participar en la Bienal de Venecia de 1935, y es hoy Medalla de Oro de Canarias en 1993 e Hijo Predilecto de Santa Cruz de Tenerife.

ADQUIRIDA A LOS HEREDEROS POR 900.000 EUROS

El esfuerzo del rescate y permanencia de la memoria que realiza el Cabildo por este inmueble arranca de 2007 cuando adquirió la propiedad a los herederos de Francisco Borges Salas por 900.000 euros.

En 2010, el Ministerio de Fomento y el Cabildo de Tenerife subscribieron un convenio de rehabilitación de la Casona que supuso una inversión donde el Estado aportó 562.500 euros y el Cabildo 187.500 euros.

El objeto de la actuación fue la 'Restauración de las cubiertas y consolidación de muros'.

A partir de entonces se ha procedido a un proceso de restauración del inmueble en varias fases, en el cual se han invertido 1,7 millones de euros.

El edificio fue declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) el 22 de mayo de 2014, con la categoría de Monumento aunque no se puso en uso por parte del Cabildo, ni se le destinó función alguna, permaneciendo cerrada y sufriendo actos vandálicos.

En este mandato, el Cabido ha iniciado un proceso de rehabilitación para darle destino cultural con preeminencia del área literaria.

De hecho, existe un proyecto de redacción y dirección facultativa aprobado y adjudicado mediante procedimiento abierto simplificado a la empresa Oficina de Proyectos de Arquitectura Álvarez Muñoz, SLPU, de 46.224 euros en 2025.

Igualmente está en fase de elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, pendiente de aprobación de proyecto de ejecución de las obras con un presupuesto de 1.216.390 euros.