El Cabildo de Tenerife aprueba el Plan Director del Estadio Heliodoro Rodríguez López, con 33 millones de euros

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles el plan director de reforma del Heliodoro Rodríguez López que contempla cuatro fases, una nueva capa exterior, aumentar los espectadores hasta superar los 25.000 y una inversión comprendida entre los 26 y los 33 millones de euros.

El plan se encuentra en ejecución en la actualidad, por lo que habría muchos trabajos realizados --más de 30 acciones por valor de 10 millones-- como el cambio de los asientos, el refuerzo de la estructura para hacer frente a los desprendimientos, la construcción de nuevas escaleras de evacuación o la mejora general de los servicios de electricidad y de fontanería, que permitirá la actuación en baños al aumentar la presión del agua.

La corporación insular prevé trabajar, además, en el nuevo sistema contraincendios, en la construcción de dos nuevos videomarcadores de gran formato por importe de 700.000 euros y en la reforma y ampliación de los tres vestuarios y la sala de prensa, donde se habrían ganado algo más de 500 metros cuadrados.

Además, se estiman mejoras en la señalética y la "identidad" del club en pasillos y exteriores, especialmente con un nuevo mallado exterior, con un coste de 6,9 millones de acero inoxidable y que incluye recursos de iluminación, perfiles led y el "aspa blanca" como signo identitario.

MEJORA DEL ENTORNO URBANO

Igualmente, el Cabildo ha abierto la puerta a ampliar la capacidad hasta superar ligeramente los 25.000 espectadores a costa de elevar en altura las gradas de Anfiteatro y Herradura y a techar las gradas.

Como la decisión de construir un nuevo estadio aún no está tomada y ante la falta de disponibilidad de suelo, quizás hasta 2040, se plantea, en coordinación con el Ayuntamiento, una acción de transformación urbana que pasaría por el soterramiento de la avenida de San Sebastián para crear una zona de peatonal conectada con el parque Viera y Clavijo y la reforma y elevación de la plaza trasera a Anfiteatro, entre otras acciones.