El Cabildo de Tenerife aprueba el programa 'Tenerife y el Mar' para la mejora del litoral en la isla, con 9,6 millones

El vicepresidente del Cabildo tinerfeño, Lope Afonso, junto al alcalde de Arico, Andrés Martínez - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado el nuevo Programa Insular 'Tenerife y el Mar' para el periodo 2026-2030, una iniciativa estratégica orientada a la mejora del producto turístico vinculado al litoral y al desarrollo sostenible de la costa insular, con una inversión global superior a 9,6 millones de euros.

El plan contempla una inversión concreta de 9.640.142 euros durante el quinquenio, cofinanciados entre el Cabildo, que aporta 8,1 millones de euros, y los ayuntamientos, con una contribución conjunta de 1,4 millones, según ha detallado el Cabildo en una nota.

Para el vicepresidente insular, Lope Afonso "se trata de una apuesta decidida por un modelo turístico equilibrado, que mejora la experiencia de residentes y visitantes al tiempo que protege valores naturales", añadiendo que "el objetivo es promover el equilibrio territorial, mejorar la accesibilidad y garantizar un uso responsable de la costa, con la protección del entorno y el desarrollo económico.

ACTUACIONES EN ARICO

Dentro de este programa, el municipio de Arico contará actuaciones destinadas a mejorar sus infraestructuras costeras y poner en valor su litoral, el más extenso de la isla.

Entre las intervenciones previstas se incluyen: mejora del acceso al Charco del Porís y acondicionamiento del malecón de El Porís, mantenimiento y mejora del acceso a la Playa de El Porís y la zona de La Sarnosa, actuaciones en Playa Grande y en el Charco de La Listada, intervenciones en el tramo litoral entre La Listada y La Jaca, así como en la Caleta de La Jaca, mejora del frente de Playa de Tajao (Callao Hondo), adecuación del acceso a la Caleta Cho Felipe y actuaciones en La Caleta, intervenciones en Punta de Los Surcos - Las Arenas, recuperación y señalización del sendero litoral entre Las Eras y Las Maretas, y mejora y acondicionamiento del entorno del antiguo Faro de Punta de Abona y su charco.