Cabildo de Tenerife aprueba el Proyecto de Interés Insular para crear una planta de hidrógeno verde en Granadilla

Archivo - Pleno del Cabildo de Tenerife - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes la declaración de interés insular del plan de ordenación y urbanización de la parcela en el polígono industrial de Granadilla para la implantación de instalaciones energéticas destinadas a la producción de hidrógeno verde en la isla, impulsada por la entidad DISA.

El proyecto ha salido adelante por la "unanimidad" del pleno, y supone, a juicio del grupo de gobierno insular (CC y PP) una infraestructura "clave" que simboliza, además, el Primer Proyecto de Interés Insular (PII) en Canarias que integra, simultáneamente, la documentación de ordenación, la ambiental, la de gestión urbanística y la ejecución del proyecto de urbanización, lo que permite la ejecución inmediata de la actuación tras su aprobación como PII.

Este PII persigue dotar a la isla de Tenerife de suelo estratégico destinado a la implantación de infraestructuras energéticas vinculadas al proceso de transición energética, consolidando al sistema general insular del Polígono Industrial de Granadilla como uno de los "principales enclaves" para el desarrollo de proyectos vinculados a la sostenibilidad, la innovación y la seguridad del suministro energético de la isla.

"Queda claro que con los Proyectos de Interés Insular sí se agiliza y se afiliza muchísimo la implantación de actuaciones consideradas estratégicas y de interés insular, dado que la tramitación ordinaria de una actuación como esta podría alargar el procedimiento en torno a unos 10 años de media", ha indicado la directora insular de Proyectos Estratégicos, Alicia Concepción Leirachá, en su intervención en pleno, que fija el presupuesto de ejecución material de este proyecto en algo más de 3 millones de euros.