El Cabildo de Tenerife aprueba su segundo plan de igualdad que se extenderá hasta 2029

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles el segundo 'Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres' de la corporación insular, un instrumento estratégico para garantizar la igualdad real y efectiva entre los más de 1.700 empleados y empleadas públicas de la institución, durante el período 2026-2029.

El consejero de Presidencia y vicepresidente segundo del Cabildo, José Miguel Ruano, destacó que este plan, conformado por un total de 60 acciones, "constituye un paso firme para velar por la igualdad de oportunidades entre los profesionales y las profesionales de la corporación insular, facilitando, además, la conciliación familiar y el equilibrio entre la vida personal y laboral".

En este sentido, remarcó que "ahora más que nunca", el papel de las instituciones debe ser "ejemplar".

"Como administraciones públicas debemos blindar las políticas dirigidas a garantizar entornos laborales seguros y erradicar cualquier tipo de discriminación", subrayó Ruano.

El consejero de Presidencia valoró, además, que el plan nace con una clara visión transversal, al dirigirse al conjunto de la plantilla y abarcar todas las áreas de la institución.

"Desde el primer minuto hemos defendido la igualdad como un valor que debe estar presente en cada una de las políticas y acciones impulsadas por cualquier departamento de la corporación insular. Es decir, como una responsabilidad que nos pertenece a todos y todas", explicó.

Por su parte, la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, explicó que el plan "nace como una herramienta útil, operativa y evaluable, que se estructura en torno a nueve áreas clave, desde la cultura organizacional y la comunicación interna, hasta la prevención del acoso, la formación en materia de igualdad o la conciliación corresponsable".

El plan se ha elaborado a partir de un diagnóstico que ha permitido identificar logros consolidados, pero también retos pendientes y nuevas áreas de intervención.

Esta evaluación se basa en una metodología participativa que comprendió el análisis de datos internos, encuestas al personal, entrevistas o grupos de discusión.

NUEVE EJES ESTRATÉGICOS

Las 45 actuaciones del plan se estructuran sobre nueve ejes estratégicos.

El primero de estos ejes busca integrar la igualdad en la cultura organizativa del Cabildo, impulsando, además, una comunicación institucional inclusiva y no sexista.

El segundo eje se centra en garantizar la igualdad efectiva en el acceso al empleo público, así como en los procesos de selección y contratación; mientras que el tercero contempla acciones de sensibilización, formación y capacitación en materia de igualdad, dirigidas al personal.

La cuarta línea de actuación atiende a la equidad en la promoción y el desarrollo profesional.

En el mismo marco, el quinto eje busca erradicar cualquier tipo de discriminación retributiva, --directa o indirecta--, y acreditar la igualdad de condiciones laborales entre profesionales del Cabildo. recoge una nota de la corporación.

El sexto eje estratégico se dirige a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y el séptimo protege al personal de la corporación ante situaciones de acoso sexual o por razón de sexo.

Asimismo, la octava línea de actuación comprende la prevención de riesgos laborales y la novena aborda la violencia hacia las mujeres.

Los contenidos del plan han sido tutelados y aprobados por la Comisión Paritaria de Igualdad.

La iniciativa no parte de cero, sino que se construye sobre una trayectoria marcada por importantes avances: la aprobación del I Plan de Igualdad (2020-2024), el desarrollo de acciones de sensibilización, formación y prevención en el entorno laboral, y el compromiso sostenido con la visión transversal del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el conjunto de la organización.