Lectura de un manifiesto institucional en el Cabildo de Tenerife por el 25N - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha acogido este miércoles, en el Salón Noble de la Corporación insular, la lectura institucional con motivo del 25 de noviembre, 'Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres', en un acto en el que ha reafirmado su rechazo a todas las formas de violencia machista y su compromiso con la protección y atención a las víctimas.

La lectura ha contado con la participación de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; la consejera de Acción Social, Águeda Fumero; la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, y la directora insular de Acción Social, Yolanda Baumgartner, así como de otros miembros de la corporación insular.

Dávila ha dedicado sus primeras palabras a honrar la memoria de las mujeres asesinadas y de los niños y las niñas víctimas de la violencia vicaria, trasladando el apoyo de la institución a sus familias.

"Las mujeres que hoy nos faltan no son una estadística. Son una herida que no cierra. El dolor no desaparece con el paso de los años. Y nuestro compromiso con ellas tampoco puede hacerlo", ha expresado Dávila.

En este sentido, la presidenta ha incidido en la responsabilidad de las administraciones públicas en la lucha contra la violencia de género y en la necesidad de seguir avanzando en la defensa de los derechos de las mujeres.

"Proteger a las víctimas, acompañarlas y prevenir la violencia machista no es una cuestión de voluntad política. Es un deber que exige compromiso, profesionales preparados, recursos suficientes y la implicación de todas y todos. No podemos retroceder. No vamos a dar ni un solo paso atrás", ha expresado Dávila.

Asimismo, ha trasladado un mensaje de apoyo a las mujeres que siguen sufriendo violencia de género, especialmente a aquellas que viven con miedo y que todavía no han podido pedir ayuda.

"A todas ellas quiero decirles algo: no están solas. No vamos a dejarlas solas", ha afirmado.

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, puso de manifiesto que en este 25 de noviembre se reafirma el "compromiso inquebrantable" para proteger y acompañar a quienes sufren cualquier forma de violencia machista en la isla, señalando que con ese objetivo se ha "priorizado" el refuerzo de la red insular de atención, incrementando un 21% el presupuesto destinado a la atención directa a las víctimas y movilizando una inversión superior a los 9 millones de euros para fortalecer los servicios especializados de acogida y asistencia.

"Con la ampliación de plazas alojativas, el refuerzo de la atención psicológica y jurídica de emergencia 24 horas y la puesta en marcha de equipos específicos para el mundo rural perseguimos el objetivo de que ninguna mujer en Tenerife se sienta sola o desprotegida", señaló la consejera.

Fumero concluyó diciendo que desde el área de Acción Social se seguirán centrando los esfuerzos en consolidar unos recursos asistenciales "cercanos, ágiles y de máxima calidad, asegurando una cobertura integral tanto para las mujeres como para sus hijos e hijas".

Para ello, subrayó, "continuaremos trabajando de la mano de los ayuntamientos y de las entidades del tercer sector de la isla, optimizando cada dispositivo de emergencia y recuperación para ofrecerles una respuesta real, segura y rápida a las víctimas de violencia".

REFUERZO DE LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Uno de los ejes centrales del acuerdo institucional ha sido el compromiso de la corporación insular de seguir reforzando el sistema público de prevención y atención a las víctimas de violencia de género, especialmente los servicios de proximidad.

De esta forma, el documento recoge la labor que desarrolla el Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Acción Social, del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) y de la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, para ofrecer una respuesta integral y especializada a las mujeres que sufren violencia machista.

Durante 2025, esta red atendió a 4.082 mujeres, además de a sus hijos e hijas y a las personas de su entorno.

Por su parte, los tres Centros de Atención a Víctimas de Violencia Sexual (CAVIS) prestaron atención a 349 mujeres y 77 menores.

Asimismo, el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) se activó en 536 ocasiones, mientras que el Centro de Acogida Inmediata recibió a 90 mujeres y 37 menores.

A lo largo del pasado año también se acompañó a más de 600 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y se desarrollaron acciones formativas dirigidas a profesionales de 27 municipios de la isla.

COMPROMISO DE TODA LA SOCIEDAD

El acuerdo recoge también la necesidad de intensificar las políticas de prevención frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, entre ellas la física, psicológica, sexual, económica, vicaria y digital, prestando especial atención a la población infantil, adolescente y juvenil.

El documento reivindica, además, la implicación de toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista y rechaza cualquier retroceso en los derechos de las mujeres y en las políticas públicas de igualdad.

El PSOE de Tenerife se ha desmarcado de la lectura del manifiesto y lamentado que CC y PP hayan rechazado su propuesta para reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y hayan aprobado, con el respaldo de Vox, una moción que "rebaja el nivel de exigencia y evita compromisos concretos".

Los socialistas consideran que el texto busca satisfacer a Vox y obtener su apoyo e insisten en que no fue acordado por el Cabildo como institución, "sino de un texto promovido por el grupo de gobierno".

Por ello, al inicio de la sesión, el Grupo Socialista pidió guardar un minuto de silencio por las mujeres asesinadas por violencia de género.

"Nosotros no estamos dispuestos a blanquear a la ultraderecha ni una política de igualdad que blanquea los recortes", ha señalado Franquet.