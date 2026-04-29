El Cabildo de Tenerife asume el informe técnico del Gobierno y entiende que el Monumento a Franco no será BIC

Archivo - Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, no ha realizado este miércoles "ninguna valoración" respecto al rechazo de la ponencia técnica de patrimonio arquitectónico del Gobierno de Canarias a la declaración como BIC del Monumento a Franco en Tenerife, si bien ha recordado que la inoación de su expediente llevada a cabo por el Cabildo se llevó al acatar una sentencia judicial.

"No hacemos ninguna valoración. La ponencia técnica se ha pronunciado prácticamente por unanimidad en contra de que pueda reunir valores excepcionales necesarios para su declaración como BIC. Una decisión extrictamente técnica que se remitirá ahora al Consejo Canario de Patrimonio", ha señalado la dirigente insular durante una rueda de prensa celebrada por acuerdos de consejo de gobierno insular.

El dictamen técnico del Gobierno regional será ahora elevado al Consejo de Patrimonio Cultural. La propuesta no habría obtenido votos a favor, registrando únicamente una abstención y el voto en contra del resto de los miembros del órgano consultivo, según datos de la Asociación de Memoria Histórica.