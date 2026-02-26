El Cabildo de Tenerife cierra los accesos al Teide ante la presencia de nieve en la calzada - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha procedido este jueves al cierre preventivo de los accesos al Parque Nacional del Teide tras registrarse una nevada que alcanza los 3 centímetros de espesor.

Así lo ha informado institución en una nota, que concreta el cierre de la TF-21 entre La Caldera y el Teleférico además de su entrada por Boca Tauce, en la TF-24 desde el cruce de Los Loros, para garantizar la seguridad de los conductores y facilitar las labores de limpieza de la vía.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, ha recordado que esta medida se toma para "evitar riesgos innecesarios" ante la presencia de nieve en la calzada.

"Ya hemos puesto en marcha los nuevos quitanieves para limpiar las vías y poder restablecer la circulación en cuanto las condiciones lo permitan", ha añadido Arteaga.

En ese sentido, la corporación insular ha incorporado recientemente tres nuevos vehículos quitanieves destinados al Parque Nacional del Teide, con una inversión superior a los 600.000 euros. Estas máquinas contarían con mayor capacidad de limpieza y permitirían una respuesta "más rápida y eficaz" ante episodios de nevadas.

El Cabildo recuerda a la población la importancia de respetar las señales de tráfico y las indicaciones de los servicios de seguridad, y recomienda consultar el estado de las carreteras antes de desplazarse a la cumbre.