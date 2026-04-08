El Cabildo de Tenerife cifra en 33,3 millones los daños de la borrasca 'Therese'

Tareas de limpieza en el barrio de El Pris, una de las zonas más afectadas por el paso de la borrasca Therese, a 25 de marzo de 2026, en Tacoronte, Tenerife, Canarias (España). El Cabildo de Tenerife ha actualizado este miércoles la situación del Plan de - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha calculado de forma provisional que el paso de la borrasca 'Therese' por la isla dejó unos daños de unos 33,3 millones de euros, principalmente en infraestructuras y en el medio natural.

Así lo han avanzado a los periodistas la presidenta, Rosa Dávila, y el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, que han incidido en que la isla se va a acoger a los fondos de 'Declaración de Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil' aprobada por el Gobierno central.

Ruano ha comentado que han tenido poco tiempo para afinar en el cálculo de los daños pero ha remarcado que solo en la red de carreteras se alcanzan unos 12,6 millones por lo que esperan captar al menos el 50% de los recursos vía estatal.

(Habrá ampliación)